Civitas Fidelissima díjjal tüntették ki Abdai Gézát, Sopron korábbi alpolgármesterét

Abdai Gézához alpolgármesterként az oktatás, a szociális és a civil szféra, valamint a sport területének felügyelete tartozott.

– Megtisztelő és köszönöm a díjat, de ugyanolyan értékkel bír számomra, mint azok az elismerések, amiket korábban kaptam. Az alpolgármesteri irodám falán volt egy rajz, amit egy Jegenye sori kisgyerek küldött az óvoda felújítását követően. Nagyon örültek, hogy megszépült az épület és a környezete. A Darazsak kosaras lányaitól, kétszáz gyerektől, szintén kaptam köszönőlevelet.Az ő fotójukat is kitettem. Mindig ösztönzőleg hatott rám, amikor ezekre rápillantottam – mondta Abdai Géza, akinek több évtizedes közéleti tevékenységét ismerték el Civitas Fidelissima díjjal a hűség napján.Abdai Géza a rendszerváltás időszakában kapcsolódott a közéletbe.– Komlós Andor biztatására csatlakoztam 1989-ben az akkori ellenzéki mozgalomhoz – idézi fel a hőskort.Belépett a Független Kisgazda Pártba és aktív szerepet játszott a rendszerváltás folyamatában. Részt vett a soproni ellenzéki kerekasztal-tárgyalásokban, támogatta az első szabadon választott közgyűlés tevékenységét. Olyan történelmi eseményeknek volt a szervezője, mint az ’56-os mártírok újratemetése és a Páneurópai Piknik.A soproni képviselő-testületbe 1994-ben, az Egyesült Kisgazdapárt, a Kereszténydemokrata Néppárt és a Magyar Demokrata Fórum közös jelöltjeként került be. Mindvégig lakóhelyén, az Alsó-Lőverekben volt képviselő. 2006-tól társadalmi megbízatású, 2010-től főállású alpolgármester lett. 2014-ben vonult nyugdíjba.– Nagy ajándéka a sorsnak, hogy aktív részese lehettem egy olyan fejlődésnek, amilyenre azt megelőzően jó pár évtizede nem volt példa. Megszépült a belváros, elkészült a Kőszegi úti aluljáró, óvodák, iskolák, bölcsődék, sportlétesítmények újultak meg.Együtt dolgozhattam a Magyar Kupa-győztes focicsapattal, a sokszoros magyar bajnok és kupagyőztes kosaras lányokkal és több egyéni sportág kiválóságaival. Szerencsés voltam a tekintetben is, hogy mindannyiszor a lővereki körzetben indulhattam, hiszen itt élek, itt született a gyermekem, itt vannak az unokáim, minden ideköt.Egy polgári elkötelezettségű közösségről van szó, ahol mindenki ismer mindenkit. Jó érzés, hogy amikor a kutyámat sétáltatom, még ma is sokan megállítanak beszélgetni. Úgy látszik, nem múltam el nyomtalanul – mondja nevetve, miközben hozzáteszi: ezt a díjat – megköszönve mindenkinek – azoknak az egykori ellenzéki társainak ajánlja, akik harminc éve ott voltak a történések sűrűjében, de ma már nem lehetnek közöttünk.No és persze a feleségének, a családjának, akik „elszenvedték" a közösség szolgálatában eltöltött időt.