Civil délután: a jókedv volt főszerepben Fertőszentmiklóson - Sok fotó

- Arra buzdítottuk egyesületünk tagjait, hogy egy tavaszi hétvégén ne másutt, hanem egymás között érezzék jól magukat. Ez a vasárnap erről szól. Örülünk, hogy az egyesület valamennyi klubja részt vesz az I. Batyus Civil Délután elnevezésű programunkon – mondta a hagyományteremtő rendezvény céljáról Kárpáti Béla, a Fertőszentmiklósért Egyesület elnöke.– Értéket teremtő tagságunk lokálpatrióta tevékenysége dicséretet érdemel: így például az elmúlt időben felújíttattuk környékünk szinte minden út menti keresztjét és a Mária-kegyhelyet. Helyi értékek útja információs táblákat helyeztünk ki, zsebtérképet is készíttettünk városunkról. Klubjaink működését pedig hangszerek, egyenruhák, pólók, távcső, makett eszközök vásárlásával, kirándulások, fellépések utazási költségeinek átvállalásával segítettük. Rendeztünk makett versenyeket, citeratalálkozót, dalárda-estet is. Most az egymásra figyelés idejének örvendhetünk. Van is mit ünnepelni, citerásaink és népdalosaink épp e hétvégén szereztek országos versenyen arany, illetve ezüst minősítést. Az I. Batyus Civil Délutánt a Nemzeti Civil Alap pályázatán nyert forrásból hoztuk létre.Az egyesület klubjainak tartalmas együttléte során a vidámságé a főszerep.- Több éve vetődött fel a gondolat, hogy egy ernyőszervezettel fogjuk át a civil klubok működését. Ez annyit jelent, hogy aki akar, zenéljen, énekeljen, makettezzen, csinálja közös élményként azt, amit szeret, de a klubok ne vesszenek el a bürokrácia útvesztőiben. Az egyesület minden ilyen jellegű adminisztrációt elvégez. Az egyesület kapuja továbbra is nyitva áll minden közösségi kezdeményezés előtt - tette hozzá Horváth Tibor, Fertőszentmiklós polgármestere.- A kormányzat részéről amúgy is nagyvonalú támogatást kapnak a helyi civil szervezetek, idén mintegy négymillió forintból gazdálkodhatnak. Emellett önkormányzatunk éves szinten félmillió forint körüli összeggel támogatja működésüket.- A délután programját a helyi Szabadidőközpont dolgozóival közösen találtuk ki - mondták az egyesület vezetőségi tagjai, Istvánffy Miklósné és Fodróczy Anna. Mint azt részletezték, a klubok bemutatkozása és produkciója mellett Ki nyer Ma?, Activity, Sztori kocka és más közösségi, mondhatni csapatépítő játékokkal telik a délután, amikor nem hiányozhat a közös dalolás-zenélés sem. A fertőszentmiklósi civil délutánon lövői népzenészeket is köszöntenek.