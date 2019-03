Büntethetik a balesetnél bámészkodókat Ausztriában

Január 1. óta valóban akár kétezer euróval és szabadságvesztéssel is büntethetik Ausztriában, ha az autós balesetet videóz?"

Szankciók

500 euró - Ekkora is lehet a büntetés Ausztriában, ha a bámészkodók nem tartják magukat a hatóság embereinek utasításához. Súlyosbító körülmények esetén elzárás is lehet a következmény.

Illusztráció

– kérdezte olvasónk és kérte, járjunk utána az osztrákoknál hatályos szabályozásnak, ugyanis sokan járnak át dolgozni, vásárolni.Szakértőink ilyen friss törvényi változásról nem tudnak, de a baleseteknél bámészkodóknak több tekintetben is büntetéssel kell számolniuk Ausztriában. Ugyanis a sofőr vezetés közben kézben tartott telefonnal nem készíthet felvételeket. Ezenkívül autópályán, közúton a forgalmat ok nélkül nem akadályozhatja, és ennek számít az is, ha lassan halad vagy megáll, hogy jól lássa a balesetet. Ez tilos és büntetik.Komolyabb szankciókkal járhat, ha az autós a mentők, a rendőrség vagy a tűzoltók munkáját akadályozza.Azonban erre sem új szabályozás vonatkozik. Kicsinyné Pulay Kornélia, a Magyar Autóklub nemzetközi kapcsolatokért felelős osztályvezetője elmondta: igaz, hogy Ausztriában 2018 közepén szigorították a rendvédelmi törvényt (Sicherheitspolizeigesetz). Így ha a bámészkodók nem tartják magukat a hatóság embereinek utasításához, például nem mennek el, amikor felszólítják őket, akár ötszáz euró büntetés vagy bizonyos súlyosbító körülmények esetén elzárás is lehet a következmény.E téren a hazai és az osztrák szabályozás hasonló és a józan ész kell arra ösztönözze az autósokat, hogy betartsák. Könnyű belátni, hogy veszélyes, újabb ütközést okozhat, ha a balesetet szenvedett járművek, a mentést végzők, a helyszínelők mellett elhaladók lassítanak, hogy a sofőr mögött ülők videózhassanak. Ilyenkor körültekintően, de határozottan kell továbbhaladni! Az osztrákoknál baleset esetén kötelező az út közepén mentési sávot hagyni, oldalra kell lehúzódni.Mostanában a rossz tapasztalatok miatt hívja fel a figyelmet az osztrák autóklub (ÖAMTC) is a baleseteknél bámészkodás hátrányaira. S nem szabad elfelejteni, hogy a sérültekről készített felvételek személyiségi jogokat is sérthetnek, ezért feljelenthetik a szabálytalankodókat. „Ha elsőként érünk a balesethez, merjünk segíteni, ez kötelességünk is" – hangsúlyozta Kicsinyné. Végképp visszatetsző, ha ezt felülírja a mások tragédiáját lájkokká váltani szándékozó felvételek készítése.