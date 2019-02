Brennbergi Vasút sor - Jó minőségű utat szeretnének a lakók

Nem a Vasút sor az egyetlen sáros utca Brennbergbányán, itt azonban a meredek rézsű miatt talán még nehezebb az autósok helyzete, mint máshol. Valaha itt ment a bányát kiszolgáló keskeny nyomtávú vasút, ebből már csak a töltés látszik. Ahol valaha a sínek futottak, ott ma autók döcögnek. Egyik oldalon az erdő, a másikon pedig egy meredek oldalfal után a házak. Az itt élőknek két utat is be kell járniuk; a felsőt, majd a közvetlen a kapuk előtt haladó alsót. Csakhogy egyik rosszabb, mint a másik.– A házak előtt tulajdonképpen nincs is út, ami mégis annak látszik, azt a lakók alakították ki saját költségükön. Már aki, mert mindenkinek nincs erre lehetősége. A fenti viszont fontos ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjuk közelíteni az otthonainkat, de évek óta nem kapott még egy feltöltést sem – mutatja a sáros gödröket az egyik itt élő, Kostevc János. Hetek óta nem volt eső, itt mégis csúszkálunk a latyakban.– Most ha lenne jó néhány kocsi zúzalék, a puha talajba könnyű lenne beledöngölni a kavicsot. Nyáron hiába hozzák, a keményre száradt talajon csak kipörgetnék a kerekek – magyarázza a férfi, aki a háza előtt már több tízezer forintot költött egy járható szakaszra, de félévente újrakezdheti a rendezést.– Mi is éppolyan soproni polgárok vagyunk, mint bárki, még ha messzebb is lakunk a Fő tértől. Ugyanúgy fizetünk adót is. Csak az utcáink nem akarnak már fejlődni. Nem sztrádát kérünk az önkormányzattól, csak járható utat – hangsúlyozza a többiek nevében is Kostevc János.A Vasút soron is egyre több a fiatal, kisgyerekes család, számukra minden nap harc az elemekkel, hogy iskolába, óvodába vihessék a kicsiket. Vannak, akik Ausztriába járnak dolgozni, ők például már többször megjárták a határon: sáros autóikat át sem engedték az osztrákok, vissza kellett fordulniuk lemosni a kerekeket. Ám ami a legnagyobb baj, hogy a földrajzi viszonyok és a sajátos brennbergi helyzet miatt itt iszonyú összegekbe kerülne aszfaltos utat építeni. Ezt pedig kevesen tudnák bevállalni.Tisztában van a nehezített körülményekkel Mágel Ágost, a városfejlesztési bizottság elnöke is, éppen ezért jogosnak tartja a Vasút soriak kérését. – A bizottságban kezdeményezni fogom, hogy mielőbb kapja meg az utca a feltöltést – ígérte befejezésül az elnök.