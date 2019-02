Barokk farsang Eszterházán a legkisebbeknek - fotók

Az izgalmas időutazás Eszterháza fényesen tündöklő, 18. századi időszakába vezette vissza a jókedvű, nagy létszámú társaságot, azokba az időkbe, amikor „Fényes" Miklós herceg rendezett farsang idején álarcosbálokon magas rangú vendégek és rokonok népesítették be a kastélyt.Még a legkisebbeknek is maradandó élményt kínált az álarcos kastélylátogatás. Magyarország legimpozánsabb barokk kastélyában különleges, a pompakedvelés élményét is átélték, miközben belehelyezhették magukat a hercegi család 18. századi mindennapjaiba és ünnepeibe. A farsangi hagyományok családi délutánja álarc készítéssel, barokk ruhába öltözéssel, menüett tanulással telt.Az udvari főszakács ajándéka pedig farsangi fánk és gyógyfüvekből készült tea volt.A korabeli „maszkabálok" szigorú szabályok szerint megrendezett társadalmi események voltak. A jelmezruha megválasztása nem volt előírva, de arc előtt álarcot kellett tartani. Ezt most is megtették a saját készítésű álarcokkal a rendezvény résztvevői, akiket nagy örömmel látott vendégül a fertődi Esterházy-kastély - mondta el Egresitsné Firtl Katalin ügyvezető, hozzátéve a legkisebbeket, a családokat mindig örömmel és színvonalas programkínálattal fogadja Magyarország legszebb barokk kastélya.