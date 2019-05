Az új építési irányelvről tartottak konferenciát Sopronban

Az új építési irányelvről tartottak konferenciát a Soproni Egyetemen a Simonyi Károly Kar Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézetének igazgatója, dr. Andor Krisztián szervezésében.A programra közel hatvan, Sopron térségben tevékenykedő építési szakértő, műszaki vezető és műszaki ellenőr regisztrált.Az építőiparban a szabályozást részben az építési irányelvek mentén végzik.A kormány az új építési irányelvek kidolgozásával az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft-t (ÉMI), melynek kollégái ezen a konferencián adtak elő a soproni kollégákkal együtt.Az ÉMI műszaki igazgatója, Szabó Zsuzsanna is az előadók között volt, aki közös együttműködés megteremtéséről egyeztetést folytatott Dr. Magoss Endrével A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar dékánjával, mely során a kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező ÉMI-vel egy olyan együttműködési megállapodást hoznak tető alá (először kari, majd egyetemi szintűt), mely révén a két intézmény a laboratóriumi vizsgálati kapacitását részben összehangolja.A konferencia köszöntőjében prof. dr. Náhlik András rektor kiemelte, hogy az építésügyi irányelvek ismeretei immár a Soproni Egyetem Simonyi Karán is aktuálissá váltak a februárban ténylegesen megindított Építész MSc képzés révén, tehát bátran kijelenthető, hogy térségünk építész-építési-műszaki gondozását is vállukra vették.Nem újdonságról van szó, hanem az egykori erdőmérnöki és faipari mérnöki képzésben Winkler Oszkár által elindított, majd Kubinszky Mihály által tovább gondozott folyamatot újraindították.Ezt a megváltozott, digitális és modern építési szabályozásban nem csupán gondozzák, hanem fejlesztik és meghatározzák is, elsősorban az építőipari vonatkozású erdészeti és faipari területeken, ahol a legotthonosabban mozognak, és ahol elismertek is, mert a statikusok és építészek főként betonból, téglából és acélból terveznek. Az a teória, hogy Magyarország területén kevés a fa és ezért arra nem lehet építőipart felhúzni, mára megbukott, pl. bécsi faszerkezetű fehőkarcoló: Ho-Ho (Holz-Hochhaus) és még sorolhatnánk.A rektori köszöntőt követően Bánáti László a TAEG Zrt. kommunikációs és parkerdei igazgatója a parkerdei építési beruházásokról beszélt: Károly-kilátó mellett létesülő lombkorona-tanösvény, Erdő-háza projektekről.A konferencia során dr. Andor Krisztián intézetigazgató - a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozat elnökségi tagja, a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Építési Szakcsoport elnöke, a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagja - előadásában a soproni Csik Ferenc uszoda egyik íves rétegelt ragasztott tartójának laboratóriumi töréstesztjét követhették élőben a résztvevők.