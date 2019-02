Az osztrákok autópályákra terelnék a kamionokat: a soproni és a kópházi átkelőt is érintheti a döntés

A közutakról az autópályákra és a gyorsforgalmi utakra terelné át a nemzetközi tranzitforgalmat a burgenlandi tartományi kormányzat. A terv osztrák-magyar határátkelőket is érint, amelyeket ezután nem használhatnának a kamionok - olvasható a sopronmedia.hu oldalán Különösen a gyanafalvi/jennersdorfi, felsőpulyai és kismarton-környéki/Eisenstadt Umgebung járásokban okoz problémát a nagy átmenőforgalom, ezeken a területeken vezet ugyanis az út a nemzetközi autópályákhoz. A kamionoknak itt több településen is át kell hajtaniuk, ez pedig a környéken élők számára zajjal és levegőszennyezéssel is jár. Több helyen már aláírásgyűjtés is indult, hogy tiltsák ki a teherautókat a falusi utakról.- olvasható az ORF honlapján

A terv az osztrák-magyar határforgalmat is érinti, a határtérségből is érkeztek ugyanis panaszok a magas teherforgalom miatt. A jövőben a klingenbach-soproni, és a deutschkreutz-kópházi átkelőket nem használhatnák a 7,5 tonnánál nehezebb járművek, csak ha telephelyükre vagy régiós célállomásukra tartanak. A súlykorlátozás a B16-os útra a cinfalvi/siegendorfi körforgalomtól, a B62-es útra pedig az S31-es gyorsút és a magyar határ közt vonatkozna.

Illusztráció