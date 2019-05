Az önkéntesség legjobbjai - Balfon tartotta világnapi megyei ünnepségét a Vöröskereszt - fotók

A sikereik közül dr. Tóth Zsuzsa megyei elnök nyitóbeszédében kiemelte azokat a sikeres pályázatokat, amikkel bővíteni tudják humanitárius tevékenységüket. Ezek közül az egyik a Biztos kezdet nevű programjuk, amivel Farádon és Rábacsécsényben tudják majd segíteni a hátrányos helyzetű gyerekeket és szüleiket. Ezen kívül munkaerőpiaci szolgáltatásokkal kapcsolódnak a jövőben a munkaügyi központokhoz.



A világnapi rendezvény legünnepélyesebb pillanatai persze azok voltak, amikor a jók közül a legjobbaknak kitüntetésekkel ismerték el munkáját. Vöröskeresztes Tevékenységéért Dicsérő Oklevélben részesült Bendóné Sári Ilona, a hegyeshalmi alapszervezet tagja. Az Év Önkéntese a győrszentiváni Kun Gézáné lett. Bronz fokozatú elismerésben részesült a börcsi Gyurósné Gősi Katalin, a gönyűi Lencse Géza és a győrladaméri Szente Mária. Ezüst fokozatú elismerést vehetett át a farádi Takácsné Horváth Mónika és a hegykői Foki Alajosné. Rábapordány önkéntese, Horváth Józsefné arany fokozatú elismerést érdemelt, ahogy a kisfaludi Kovács Kálmánné is. A Vöröskereszt gyémánt fokozatú kitüntetését pedig a soproni Lipták Sándorné kapta, aki 1953-tól tagja a szervezetnek. Az országos Világnapi ünnepségen vezeti át elismerő oklevelét a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt megyei küldöttje, Kun Anna Terézia.



Henry Dunant 1859-ben a solferinói csatatéren a környék lakóinak segítségével szervezte meg a sebesültek ellátását – ez volt a Nemzetközi Vöröskereszt megalakulásának alapköve. Ma már 192 államban dolgoznak önkénteseik, Magyarországon is a 138. világnapjukat ünnepelték szerdán, mint mindenütt a földgolyón, az alapító Henry Dunant születésnapján.A Győr-Moson-Sopron megyei szervezet tagjai és vezetősége szerdán a balfi Panoráma Étteremben állt meg néhány órára, hogy a szervezet munkáját értékelje, legjobbjait pedig elismerje. Előtte azonban elsőként Széles Sándor megyei kormánymegbízott köszöntötte a megyében csaknem kilencezer taggal rendelkező és több mint ezer önkéntessel dolgozó szervezetet.„A Vöröskereszt munkatársainak nem elég segítenie, azt bölcsen kell tenniük. Mert meg kell tenni a rászorulókért mindent, amit lehet, de semmit sem szabad megtenni helyettük" – hangsúlyozta Széles Sándor. Barcza Attila, Sopron és környéke országgyűlési képviselője arról szólt, mennyi materiálisan nem mérhető pluszt kell az önkénteseknek tennie ahhoz, hogy saját segítő közösségükből is kiemelkedjenek. Dr. Pető Péter, a megyei közgyűlés alelnöke többek között arról szólt, olyanoknak is lehet köze a Vöröskereszthez, akik nem is tudják honnan jött a segítség, vagyis szinte mindenki kapcsolatba kerül velük.Nekik és minden önkéntesüknek mondott köszönetet Kun Szilvia megyei igazgató, kiemelve: „együtt építünk hidakat, közösen járunk új utakon az emberiesség érdekében, önként és szeretettel".