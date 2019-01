Az időben érkező segítség a céljuk

A Gyermekek Átmeneti Otthona rendszeresen kap felajánlásokat cégektől, magánszemélyektől. Fotó: Magasi

Az utóbbi évekhez képest kevesebben szorulnak a családok átmeneti otthona szolgáltatásaira Sopronban. A helyzet további javulását két új intézkedés is támogatja. A cél, hogy időben lépjenek a nagyobb problémák meg-előzése érdekében.– Januártól két új szociális szolgáltatás bevezetésével segítünk a nehéz helyzetbe került családokon, gyermekeken a Soproni járás harmincnyolc településén. A családok jelentik a társadalom alapját, ezért is fontos, hogy mielőbb orvosolhassuk azokat az elhúzódó konfliktusokat és életvezetési gondokat, amelyek megkeserítik egy-egy család hétköznapjait – részletezte Roth Gyuláné, a Sopron és Környéke Család- és Gyermekjóléti Ellátás Intézete igazgatója. – Felmérjük azoknak a családoknak a szociális hátterét, meglévő erőforrásait, akik szociális krízishelyzet, családon belüli konfliktusok vagy bántalmazás, más nehézség miatt fordulnak az intézetünkhöz.Velük együtt összegezzük, hogy mire lenne szükségük ahhoz, hogy az összetett problémákat kezelni lehessen. A családsegítő kollégák mellett jogász, pszichológusok, családterapeuták, mentálhigiénés szakemberek segítségét is igénybe tudjuk venni, hogy közreműködésükkel megelőzzük a helyzet további romlását, s jó irányba fordíthassuk a folyamatokat.– A másik új szolgáltatás a gyerekeket nevelő családok és köznevelési intézmények számára indul – folytatta az igazgató. – Az óvodákba, általános és középiskolákba, kollégiumokba heti rendszerességgel látogatnak el diplomás szociális és mentálhigiénés munkatársaink. Számítunk az ottani pedagógusok együttműködésére is, hiszen ők ismerik legjobban a gyerekeket, s veszik észre a felmerülő gondokat, problémákat. Már felvettük mind a nyolcvankilenc intézménnyel a kapcsolatot, s tizennyolc kollégánk folyamatosan kezdi el a szakmai munkát. Itt is elsősorban azt várjuk, hogy még időben segítve elkerülhetőkké váljanak a nagyobb konfliktusok.Az intézet működteti a családok, illetve a gyerekek átmeneti otthonát, amelyet soproni, kópházi, harkai, ágfalvi vagy fertőrákosi állandó lakcímmel vehetnek igénybe egy évig a bajbajutottak. A húsz, valamint a tizenkét férőhelyes otthon a korábbi években folyamatosan telt házzal üzemelt.– Tavaly augusztustól azonban megfordult a tendencia, jelenleg is vannak üres szobáink. Ebben valószínűleg az is közrejátszik, hogy térségünkben könnyebb munkát találni. Ugyanakkor minden intézményi segítség ellenére az a legfontosabb, hogy a családban ne a gondok kiéleződésére, hanem a megértésre, a megoldásokra törekedjenek – zárta Roth Gyuláné.