Az év fája 2019 - Versenyben a Széchényiek legendás körtefája

A felvételen Kóbor Attila, Fertőszéplak polgármestere „Az év fája" címre jelölt körtefával. Fotó: Magasi Dávid

– Fertőszéplak először vesz részt „Az év fája" elnevezésű versenyen. A kiírás szerint a szervezők nem a legnagyobb vagy legöregebb fát keresik, hanem azt, amelyik a jelölőknek valamiért fontos. Kapcsolódik hozzá legenda és találkozási pontot kínál. A felújítás alatt álló Széchényi-kastély előtti körtefa pedig ilyen. Egyes legendák szerint Széchenyi István ültette, bár ez nem annyira valószínű, mert a szakértők szerint nevezetes körtefánk kora még a másfél évszázadot sem éri el – közölte Kóbor Attila, a település polgármestere.– Ugyanakkor a falu legidősebb emberei a legrégibb fák között tartják számon. Visszatérő kifejezés a falunkban, hogy „már a nagyapám is erről a fáról evett". Termőképességét is kiválóan megőrizte a fa, amelynek gondját viseljük, ha kell, öntözzük, ha szükséges, nyesegetjük, bár egy nagy vihartól régóta félig kidőlve éli életét. A mai napig minden évben roskadozik a gyümölcstől.A körtefa lombjai között tegnap is látszott, dús a termése.– Édes a fa gyümölcse, de amint érik, lehullik. Belőle a szomszédos iskola diákjai is csemegéznek. Az iskola szintén a Széchényiek nevéhez kötődik, ráadásul talán kevesen tudják, hogy a fertőszéplaki az ország első, mai értelemben vett általános iskolája – folytatta Kóbor Attila.– Kötődik a fához egy szép hagyomány: az a diák, aki reggel átöleli a körtefát, aznap nem felel. Talán a sok ölelés tartja életben a fát – mondta a polgármester, aki kiemelte, az önkormányzat által benevezett körtefájukat a zsűri választotta ki a tizennégy döntős egyikének.A legtöbb közönségvoksot elnyerő fa érdemli ki „Az év fája 2019" címet. Szavazni október elsejéig lehet online aweboldalon. A fertőszéplaki körtefa mellett megyénkből és Komárom-Esztergom megyéből a dunakiliti Millenniumi tölgy, a győrszemerei Tündér-tölgy és az ácsteszéri fekete nyár is a legjobb tizennégy között van.