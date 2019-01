Az elhivatott főnővér

Szakmája elméletét és gyakorlatát is oktatta Bálint Hajnalka. Fotó: Magasi

– Gyerekápolónak készültem, s amikor a szakmát tanultam és a gyakorlatokon már műveltem is, rájöttem, én együtt sírok a kicsikkel, nem biztos, hogy ez rájuk jó hatással van – meséli mosolyogva, hófehér köpenyében Bálint Hajnalka. Negyven évet dolgozott végig az egészségügyben különböző osztályokon és egyre nagyobb, felelősségteljesebb feladatokat ellátva, miközben évtizedeken át oktatta a fiatalabbakat. Most már nyugdíjra készül, de egy tartalmas, szép karriert tudva maga mögött, nem is búcsúzik végleg a szakmájától. Szükség van tapasztalataira.– Győrben kezdtem a belgyógyászaton, aztán hamarosan a kardiológiai őrzőben kaptam feladatot. Mindig képeztem magam, szakoktató lettem, diplomáztam. Sopronba költözve is oktató nővérként dolgoztam a belgyógyászaton, tíz esztendőn át a műveseállomás, tizenhét éven keresztül pedig a szemészeti osztály főnővére voltam. Közben tanítottam a szakmám gyakorlati és elméleti tudnivalóit iskolában, kórházban és oktatóközpontokban egyaránt – foglalja össze a kitüntetett az elmúlt éveket. – Mindig elfoglalt voltam, szerencsére a családom tolerálta a sok munkát, s hogy a gyerekeim nem sínylették ezt meg, bizonyítja, hogy sikeres felnőttekké váltak. Nem szorult háttérbe a család, nagyon igyekeztem megtalálni az egyensúlyt – mondja mosolyogva.A díj nagyon meglepte – vallja be. – Tettem a dolgom, tulajdonképpen sosem figyeltem, más is észreveszi-e, mennyit és hogyan dolgozom. Az, hogy felfigyeltek rám, igen-igen jólesik. Büszke vagyok rá, hogy egészségügyi dolgozóként, főnővérként ott lehettem a városi ünnepen a kitüntetettek között. Köszönöm, életre szóló élmény volt nekem... – zárja a „Sopron szolgálatáért" díjjal elismert Bálint Hajnalka.