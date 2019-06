Az egészséges életmódra is megtanítja diákjait a soproni tanítónő

„Látva a magyar lakosság jelenlegi egészségi helyzetét, úgy érezzük, hogy a negatív tendenciák ellen hatékony lehetőségeket, az egyes problémákra megoldásokat kell találni. Meggyőződésünk, hogy a hazai és nemzetközi egészségügyről szerzett ismereteink, gyakorlati tapasztalataink, vezetői rutinunk, valamint az együttműködésben rejlő erő nagy fontossággal bír, amikor ezt a komplex tudást szeretnénk hasznossá tenni" – írja magáról a 21 Nő az Egészségügyért Alapítvány, amit – ahogy nevük is mutatja – huszonegy magasan képzett, vezető pozícióban dolgozó nő hozott létre. Egészségesebb Magyarországot szeretnének, s azt is tudják, minél előbb megismeri az ember a lehetőségeit, annál több esélye van arra, hogy hosszú, minőségi életet éljen. A szemlélet kialakítása már az óvodákban kezdődik, s tart életünk végéig. Az alapítvány ezért huszonegy egészségfejlesztési modellt karolt fel és ismertet országszerte; a soproni tanítónőé, Kurucz Erikát az egyik. A Deák Téri Általános Iskola pedagógusának Labor suli elnevezésű programja mintát, motivációt, segítséget jelent a pedagógusoknak.– Az egészségnevelés számomra nem külön program. Vallom, hogy a pedagógusnak a nevelés nem jelenthet mást, mint testi-lelki jólétre nevelést, amelynek ő maga is részese, a jó példa átadója. Szerintem ha mindenki a maga saját területén adja át a tudását és hozza ki magából a maximumot, előre viszi a világot. A hitelességben hiszek – mondja a tanítónő, aki a programját több korosztályra is kidolgozta. A Laborsulit évekkel ezelőtt találta ki, s a modellnek egészen messzire nyúlik a múltja. Erről is mesélt Kurucz Erika a Kisalföldnek.– Pedagógus családban nőttem fel. Édesanyám nyugdíjasként is aktív középiskolai tanár, ő vezeti a Líceumban megvalósított korszerű kémialabort. Tőle tanultam azt, hogy a tananyag átadása kevés, a ránk bízott gyerekek formálása, nevelése legalább annyira fontos, mint az adatok megtanítása. Már gyerekként elhatároztam, hogy őt fogom követni a pályán. Különbség azért van köztünk, annyiban mindenképpen, hogy én a kisgyerekekkel való foglalkozást választottam – mondja mosolyogva Erika, hozzátéve, a kisiskolások még nyitottabbak a világra, ugyanakkor tanítóiknak, akikkel napjaik nagy részét töltik, különösen nagy a felelősségük.– Én boldog gyerekeket akarok nevelni, hogy értékes, kiegyensúlyozott felnőttek lehessenek! – fogalmazza meg pedagógiai arc poetikáját.– A pályám szépsége a hétköznapokban rejlik. Közösségben, szeretetben kell adni az élményeket. Lehetőségeket kell adni a gyerekeknek és ez nem pénzkérdés. A teljes személyiséget kell nézni, mi az utakat mutatjuk meg, aztán majd kiderül, hogy a diák a sport, a művészetek vagy akár az egészséges életmód felé mozdul. A lényeg, hogy ne a napi rutin vigyen. Sopronban számtalan lehetőség van kimozdulni, akár a természetbe, akár egy másik intézménybe, múzeumba, s a játékosan, élményszerűen átadott tudás sokkal jobban rögzül. Ez az alapja a Laborsulinak is. Egyébként mindig örömmel figyelem, hogy a közös élmények hatására hogyan kezdik megszeretni, elfogadni és elismerni egymást is. Az osztályommal rendszeresen járunk múzeumpedagógiai órákra például az Erdészeti Múzeumba. Itt felelevenítjük például a néphagyományokat, vagy megnézzük, hogy kel ki a tojásból egy kiscsirke. Az egészséges életmód elsajátításán is dolgozunk, szerencsére ebben is partnerek a szülők – meséli a közkedvelt tanítónő.– A legnagyobb elismerés számomra, amikor egy-egy óra után a gyerekek elmesélik, hogy szüleikkel az előző heti programjainkat ismételték meg, vagy az általam javasolt ételeket, italokat fogyasztották. Az egészséges táplálkozás jelentőségét ma már senki nem vitatja, mint ahogy azt sem, hogy milyen következményei vannak korunk elterjedt rossz táplálkozási szokásainak. A finom édességekről kiderül, hogy a szervezet számára súlyos megterhelést jelentenek, s a negatív hatások már gyermekkorban jelentkezhetnek. A Laborsuli kísérletein be is bizonyítom ezt. Miközben a gyerekek megismerkednek az őket körülvevő anyagokkal, rádöbbennek minek milyen hatása van. Például amikor a vízbe káposztalevet keverünk, majd citromsavat vagy szódabikarbónát teszünk bele, aztán tovább öntögetjük a poharakat, keverve így a színeket, pillanatok alatt összeállíthatjuk a színskála sok árnyalatát. Csak egy kis cukor kell és máris kész az üdítő. Lehet csodálkozni, hogy jé, ezt vesszük meg a boltban, pedig ez csak víz és cukor és ételfesték. Vagy amikor rájönnek arra egy kísérlet során, hogy az általuk finomnak gondolt habspray nem is tartalmaz tejet, hanem csak növényi olajból és egyéb adalékokból áll az, amit fogyasztanak. Olyan összetevőkből, ami a szervezetünk számára felesleges ekkora mennyiségben. Ezek a rácsodálkozások rögzülnek a gyerekekben és rajtuk keresztül a szülők, a családok és befolyásolhatók. Az egészséges táplálkozás témában tartott laboróráim célja épp ez: rávezetni a gyerekeket a minőségi táplálkozás fontosságára, tudatos fogyasztóvá és vásárlóvá tenni őket, s ha lehet, a szüleiket is – fogalmaz Kurucz Erika.A Laborsuli üzenete tehát az, hogy a kísérletek által megszerzett anyagismeret segíti a tudatos fogyasztói szokások kialakulását. A tanítónő már az alsósoknál elkezdi, a szülőknek érdemes meghallgatni kísérletező gyermekük élménybeszámolóját!