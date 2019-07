Árban sincs messze Ausztria: dübörögnek a strandok Sopronban és a környéken

Tómalom

Aki teheti, vízparton vagy strandon keres enyhülést a forróságban. Sopron környékén van miből választani, szerencsére, mert így a tömeg is jobban eloszlik. Ennek ellenére, főleg hétvégente, nem sok hely marad a medencék, vízpartok környékén. „Nincs okunk panaszra" – mondják is mosolyogva a fürdők üzemeltetői. Azzal sem mondunk újat, hogy a soproniak közül sokan továbbra is a közeli osztrák strandokat látogatják – ugyanis árban sincsenek már messze.Aki a természetes vizekben szeret lehűlni, úszni, lubickolni, az a Tómalomra megy vagy Récénybe (Ritzing). Előbbinél 930 forint a felnőtt- belépő, a gyerek és nyugdíjas pedig 550 forint, az osztrák tónál a felnőttbelépő négy, a gyerek két euró.A hagyományos strandoknál sincs – árban legalábbis – nagy különbség: a Lőver uszodában 1340 forint a felnőttek, 770 forint a gyerekek jegye. Cinfalván (Siegendorf) 3,80, illetve 1,70 euró a belépő. A bécsiek tengerpartjának is hívott Nezsider strandján, a Fertő tavon ennél drágább a belépő – 5,50, illetve 3,60 euró –, de itt a látványt is meg kell fizetni.A Fertő magyar oldalán most nem fürdőzhetünk a nagy átalakítás miatt, s egyelőre azt sem tudná megbecsülni senki, ha kész lesz a beruházás, milyen lesz a díjszabás.Az igazán hagyományos strandok, mint a petőházi vagy a hegykői is dübörögnek az idei nyáron, előbbi 1300 forintért, utóbbi kétezerért számolja a felnőttjegyeket. Petőházán már a szezon első heteiben csaknem nyolcszázan fürdőztek egy-egy melegebb napon (de a korábbi abszolút csúcs ezernél is több napi látogató).S ha már a látogatószámoknál tartunk: a Lőver uszoda és strand több mint húszezer fürdőzőnél tart a szezonban.Tómalmon júniusban 10.777 vendég fordult meg, július első nyolc meleg napján pedig csaknem kétezer-ötszáz. Ez azt jelenti, hogy a fürdőt az elmúlt tíz év átlagához képest háromszor annyian keresték fel. Az elmúlt hétvégén ezek a számok már jelentősen változhattak, hiszen jó volt az idő, sokan választottak víz melletti programokat.