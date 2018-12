Ápolják a hagyatékot

Szokolay Sándor hagyatéka négyszáz művet, írásokat, leveleket, publikációkat, valamint személyes tárgyakat és kéziratokat tartalmaz. Feldolgozását a kormány százmillió forinttal, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tízmillió forinttal támogatja. Szokolay Sándor egyebek mellett számtalan operát, oratorikus művet, verseny- és zenekari darabot, kórusművet és szimfóniát írt, övé a XX. század második felének egyik legjelentősebb magyar zeneszerzői hagyatéka. Családja méltó módon, szakmailag a lehető legmagasabb színvonalon gondozza emlékét.



A támogatást bejelentő budapesti sajtótájékoztatóján Szokolay Orsolya, a zeneszerző lánya elmondta: a családi vállalkozásként működő Legend Art Zeneműkiadó legfontosabb feladata az összes kiadatlan Szokolay-mű megjelentetése. Idén tízezer oldalnyi kéziratot digitalizáltak, ötezer oldal kotta már átesett az első korrektúrán. Jövőre újabb tízezer oldal digitalizálását tervezik.



A kórusművek kiadását a szóló zongoraművek megjelentetése követi majd. A művek sajtó alá rendezését Legendy László zongoraművész végzi, aki maga is a család tagjaként tíz évig állt szoros munkakapcsolatban Szokolay Sándorral. A család céljai között szerepel az is, hogy neves művészek és fiatal pályakezdő muzsikusok a felvételeken értő és hiteles módon adják elő a zeneszerző műveit. Hetvenórányi zenét már rögzítettek, mások mellett Ránki Fülöp, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Perényi Miklós, a Szent Efrém Férfikar, a Cantemus Kórus és a Virtuózok felfedezettjei közreműködésével.



A zeneszerző utolsó soproni otthonában található Szokolay-archívum gondozása céljából alapítványt hoztak létre, amelynek feladata a fiatal pályakezdők támogatása is. Egy látogatható Szokolay-emlékszoba kialakítása is a céljaik között szerepel.