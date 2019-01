Amennyi szeretetet adunk, annyit vissza is kapunk

Horváth Gézáné Jusztina sok szeretetet kap az idősekkel való törődésért cserébe.

– Meglepetésként ért a díj, de nagyon jólesett. Sok gratulációt kaptam azóta a családtól, az ismerősöktől és a gondozottaktól is. Ez jelenti számomra az igazi elismerést, most már kezdem elhinni, hogy megérdemelhettem – mondja a hűség napján kapott Humanitás-díj kapcsán Horváth Gézáné, akit gondozottjai leginkább csak Jusztinaként ismernek.– Jóleső érzés, hogy akikkel foglalkozom, biztonságban érzik a klubban magukat, elfogadnak és szeretnek – mutat a körülöttünk lévő idősekre a klubvezető, hiszen hová máshová beszélhettük volna meg a találkozót, mint a Lila Akác Idősek Klubjába.– Jelenleg harminchat gondozottunk van, nappali ellátást nyújtunk. Van, aki a magány elől menekül, másokat, főként a demenciával küzdőket a családjuk bízza ránk, hogy kicsit ők is intézhessék a dolgaikat – mesél Jusztina, aki 1993 óta dolgozik a szociális szférában, előbb segítőként, majd központvezetőként, jelenleg pedig klubvezetőként. Korábban kulturális területen tevékenykedett, a színházban és a Liszt-központban dolgozott, valamint a Testvériség táncegyüttes ügyeit intézte, velük azóta is munkakapcsolatban van. Amikor úgy hozta a sors, nem volt rest közel 40 évesen újra iskolapadba ülni, hogy szociálpedagógusi diplomát szerezzen. Mindeközben a város kulturális életében is aktívan részt vesz.– Vallom, hogy az éneknek gyógyító ereje van. Ezért is szerveztük meg a dalkört az idősek klubja tagjaiból. Jó érzés látni, hogy mennyire örülnek egy-egy fellépés sikerének. Voltunk Ki mit tud?-on, nemrégiben pedig a kórházban énekeltünk. Persze ezek a szereplések nem sikerülnének ennyire jól, ha nem lennének olyan segítőink, mint például a Csendtörők együttes – teszi hozzá Jusztina, akinek derűs személyisége az egyik oka, hogy az általa vezetett Lila Akác Idősek Klubja a legnépszerűbb a nappali ellátások közül.– Szerencsés vagyok, mert kiváló kollégákkal dolgozhatok együtt, szoktuk mondani, hogy olyanok vagyunk, mint a három nővér. Talán ezért is érzik olyan jól magukat nálunk a gondozottak. Feltöltődnek, kikapcsolódnak, ha pedig valamin összezördülnek, azt humorral megoldjuk. Amennyi szeretetet mi adunk nekik, azt vissza is kapjuk – vallja a klubvezető, aki dr. Sütő Terézzel közösen sok-sok éve szervezi, összefogja az Idősek Nemzetközi Találkozóját is.