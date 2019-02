Áll a légtartásos sátor a Lővér strand két új medencéje felett Sopronban - fotók

A hatalmas hófehér sátor – ami ötvenszer harminchárom méter alapterületű – belül sokkal tágasabb, mint azt kívülről sejtené az ember. Kedden a kivitelező, az önkormányzat, az üzemeltető és a sajtó képviselői beléphettek a zsilipajtón, hogy ne csak elképzeljék, lássák is, milyen lesz itt sportolni, míg az új uszoda elkészül. Bár egyelőre csak félig van a medence vízzel és még nincsenek felszerelve a zuhanyok, az már látszik, komfortos uszodai élményt tud nyújtani a légtartásos fedés.Amint átadják ezt a beruházást hivatalosan is, elkezdik bontani a régi, kupolás épületet.– A sportolók, az iskolások, a soproniak és a turisták remélhetőleg bő egy hónap múlva birtokba vehetik a medencéket. A nagyobbik huszonötször huszonöt, a kisebb, a gyerekeké, huszonötször tizenkét méteres. Itt minden teljesen új, az egész beruházás több mint hatszázhuszonkétmillió forintba kerül – sorolta a számokat Fodor Tamás polgármester. A kisebb medence közepén lesz egy óriási labda is, de majd csak akkor, ha a most megépített új medencék újra a strand részeivé válnak, vagyis legalább két év múlva. Hiszen most az uszodát kell pótolni. Amint átadják ezt a beruházást hivatalosan is, elkezdik bontani a régi, kupolás épületet...A kivitelezőnek még egy hónapnyi feladata van a sátor alatt és körül. A gépház már üzemel, most emelik a helyükre az utolsó konténereket, amikben az öltözők és a vizesblokkok kapnak helyet. Valószínűleg nyáron is áll majd a sátor, így a sportolók nem lesznek kiszolgáltatva az időjárásnak. A kinti élménymedencék is üzemelni fognak a meleg hónapokban, a Csik Ferenc uszodához közel eső rész ugyanakkor építési terület lesz. A bejárat a Lőver körút felől lesz a konténerek magasságában. A mostani parkoló a kivitelezéshez kell, így a strand vendégei a Lőver körút egyik oldalán parkolhatnak majd.