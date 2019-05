A világörökség napja a Fertő-tájon

A játék mellett a természet szeretetére és megbecsülésére is nevel a világörökségi nap – gyerekekkel és gyerekeknek kitűnő programlehetőségekkel.

Ennek emlékére minden évben megrendezi a világörökségi napot a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa és a Civilek a Fertő-tájért Egyesület. Idén május 18-án, szombaton várják az érdeklődőket a Fertő-parti települések, ezúttal mindenhol a játék és a kaland lesz a főszereplő. A települési attrakciók mellett minden faluban egy-egy különlegességgel is megismerkedhetnek az érdeklődők. A részvételt a programokon a helyi szervezők pecséttel igazolják, s akik a nap folyamán legalább három település programján részt vettek, értékes ajándékot nyerhetnek. A programokat 18 órakor zárják Lászlómajorban.Ízelítő a programkavalkádból: a fertőrákosi kőfejtőnél „Sopron, a Fertő-táj és a Hanság legendái" kártyajáték bemutatása és játék lesz, a balfi művelődési házban társasjátékok, ügyességi feladatok gyermekeknek és felnőtteknek, valamint ismerkedés a római bor, a mulsum készítésével. A fertőbozi Julianus-völgyben a Fertő-parti felfedező társasjáték és hagyományőrző népi fajátékok várják az idelátogató kicsiket és nagyokat, a nagycenki plébániaudvaron játszóház várja a játszani vágyókat. Hidegségen, a Toronhegyi pajtában kezes-lábas játszóház lesz csupa meglepetéssel, a fertőhomoki tájházban pedig a régi idők gyermekjátékait lehet kipróbálni. Játszani lehet majd a hegykői Csipkeházban is, ahonnan harminc kilométeres kerékpártúra is indul. Tematikus vezetésekkel várják az érdeklődőket a fertődi Esterházy-kastélyban, a fertőszéplaki tájházban a bakonyi fajátékok készítője kosárhintával várja a kicsiket, kipróbálható lesz a gólyaláb és a csigafuttató is. A sarródi tájház idei vendége a Soproni Macskakő múzeum, amelynek munkatársai sok-sok díszes ruhával és kiegészítőkkel érkeznek, s nem ez lesz az egyetlen meglepetés.