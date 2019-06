A Tündérfesztivállal kezdődik a Soproni Ünnepi Hetek

A gyerekeknek szóló 12. Tündérfesztivállal kezdődik június 8-án a 62. Soproni Ünnepi Hetek (SÜH) programsorozat, az Erzsébet kerti rendezvény idén a Páneurópai Piknik 30. évfordulójáról és a Kockásfülű nyúl rajzfilmfigura 45. születésnapjáról is megemlékezik - hangzott el az esemény sajtótájékoztatóján hétfőn Sopronban.



Szekeres Kriszta főszervező elmondta, hogy az Erzsébet kert 67 pontján lesznek programok. A Páneurópai Pikniket úgy jelenítik meg a fesztiválon, hogy a hagyományos "tündéri" játékok mellett olyan elemek is megjelennek, amelyek a szülők gyermekkorát idézik meg. Egyebek mellett lesznek pedálos moszkvicsok, óriási pöttyös labdák, de lehet hintázni a fák alatt, óriás szappanbuborékokat fújni, bunkert építeni üres kofferekből vagy piknikkosarakat díszíteni.



A Kockásfülű nyúl azért kap központi szerepet, mert ez a mesefigura is úgy cselekszik, ahogy a tündérek, ahol baj van, ott segít - mondta a főszervező, majd hozzátette, hogy június 8-án a mese soproni születésű rajzolójával és rendezőjével, Richly Zsolttal és írójával, Marék Veronikával is találkozhatnak a résztvevők.