A szomszédból hordja a vizet Ilonka néni Ágfalván

Plechl Ilona otthonában remélhetőleg hamarosan lesz vezetékes víz. Fotó: Magasi

A Jóakarat hídja százötvenezer forinttal segíti Plechl Ilonát, aki egy nehézségekkel teli élettel a háttal mögött hatvanöt évesen is csak a szomszédja jóvoltából jut ivóvízhez.– A párom meghalt hét éve, azóta egyedül élek. Egyre nehezebben mozgok, szédülök, itt is fáj, ott is fáj. Az udvaron van ugyan egy kút, de már onnan is nehezen húzom fel a vizet, ami csak mosásra és mosakodásra alkalmas – mutatja a vaslappal fedett aknát Ilonka néni. Aprócska háza csak felerészben az övé, de biztos fedél öreg napjaira. Csakhogy Ilonka néninek már sem pénze, sem ereje a felújításra, korszerűsítésre. A konyhai falikutat viszont nagyon szeretné, megkönnyítené hétköznapjait. Önöknek hála, teljesülhet a kívánsága.– Tíz éven át dolgoztam a régi Pamutgyárban, három esztendőt éltem az NDK-ban, az akkori tanács által jutottam ki, egy műbőrgyárban kaptam munkát. Aztán a zárgyárban voltam alkalmazásban húsz éven át, onnan is mentem nyugdíjba. De még utána is vállaltam munkát évekig. Most már nem tudnék dolgozni. Sajnos huszonöt éves koromban olyan betegséget állapítottak meg nálam, ami miatt azóta is folyamatosan gyógyszert szedek. A pénzem meg csak arra elég, hogy a mindennapi betevőről meg a téli tüzelőről gondoskodhassak – mesél magáról Ilonka néni. Nem panaszképpen mondja, annak is örül, hogy ennyire futja. Rezsielmaradásra sincs soha. Csak az a csap adjon vizet, s Ilonka néni elégedett lesz.