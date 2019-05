A soproni Szent Imre templomban fogadták a Missziós keresztet

Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) alkotásaként a Missziós kereszt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma. A tölgyfa kereszt 2007- ben készült, 3,2 méter magas, bronz borításokkal díszített. A keresztet a 2007-es Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel először.



Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait idézi. Díszítőelemei alapján historizáló mű; leveles-indás mintázatában az ősi magyar életfamotívum jelenik meg, a páva szimbólum megjelenítésével pedig ókeresztény stílusjegyeket is visel. De a kereszt nemcsak egy - a történelmi múltunk stílusvilágát magán hordozó - egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó is. Középpontjában, ezüst tokban Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve, melyet a leveles díszek fordulataiban magyar, illetve magyar vonatkozású szentek ereklyéi vesznek körbe:



Szent Adalbert, Boldog Salkaházi Sára, Boldog Batthyány-Strattmann László, Szent Gellért, Szent Imre herceg, Szent István király, Szent László király, Szent Margit, Szent Erzsébet, Szent Kassai Vértanúk, Boldog IV. Károly király, Szent Hedvig, Zoborhegyi Szent Zoerard-András, Zoborhegyi Szent Benedek, Szent Márton, Boldog Gizella, Boldog Apor Vilmos, Boldog Romzsa Tódor, Boldog Meszlényi Zoltán, Becket Szent Tamás, Boldog Brenner János, Boldog Drinai Vértanúk, Boldog Gojdics Pál Péter, Boldog Hopkó Bazil, Boldog Scheffler János, Boldog Anton Durcovici, Boldog IX. Ince pápa, Boldog Kolesár Anna.

Dr. Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke celebrálta a szentmisét Sopron papságával együtt.- Fontos, hogy mindnyájan, egyénileg és a plébániai közösségeinken keresztül is megtapasztaljuk a köztünk élő Krisztus szeretetét és általa erősödjön az Egyházhoz való hűségünk - fejtette ki szentbeszédében a püspök.Németh István, a Szent Imre templom plébánosa elmondta: Nyitott szívvel várnak mindenkit Sopronból és környékéről is a nagyszabású ünnepség-sorozatra.A szombati szentmisén került sor a korábban a Szent Imre Plébánia által meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére is.A három nap programjai között négy előadás, több szentmise, az egyház hivatalos imádságának, a zsolozsmának éneklése mellett több egyházi közösség imaórája is szerepel. Megszólítják az idén elsőáldozó gyermekeket és hozzátartozóikat, hívják az érdeklődőket egyházzenei áhítatokra, a kereszt előtti hódolat szertartására is.Az ünnepség zárásaként a május 12-én, vasárnap 18 órakor kezdődő szentmisében Pipó József: Szent Kereszt mise c. műve csendül fel a szerző és a fertőszéplaki Misericordias Ének- és Zenekar közreműködésével. A szervezők igyekeztek minden korosztályt megszólítva színes programot összeállítani, hogy a hétvége folyamán a templomba betérők lelkileg feltöltődve, hitükben megerősödve tudjanak tovább készülni a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, hiszen ez nem csupán a fővárosiak, hanem egész népünk és Európa lelki megújulását hivatott majd szolgálni.A rendezvényen részt vett Dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere, Dr. Simon István alpolgármester, Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, valamint Tóth Éva, a Jereván Településrészi Önkormányzat elnöke is.