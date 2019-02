A polgárváros őrei ők

​A polgárőr-egyenruha ma már fogalom; az igazolvány pedig közokirat. A polgárőr közfeladatot ellátó személynek minősül. Fotó: Magasi

Döcögősen indult 1995-ben a polgárőrség, pedig Sopronban régi hagyománya van: 1532-ben az országban itt alakult meg az első szervezetük. A feladatok persze azóta jelentősen megváltoztak...– A siker a mi esetünkben jól mérhető, elsősorban a taglétszám, a szolgálatban önállóan, illetve a rendőrséggel közösen töltött órák, a rendezvények szervezése és persze a kézzelfogható eredmények alapján. Utóbbiból is van bőven, jók vagyunk például az illegális szemetelők vagy a lopott autók felderítésében – mondja a soproni polgárőrség „mohikánja", Vig József Attila. Alapító volt, jó ideje pedig elnök. Ő érzi, látja a legjobban, mi minden változott több mint húsz év alatt. Büszke például arra, hogy alapítói voltak a Mátrix-police körözött gépjármű-felderítő rendszernek. Vagy, hogy az országban egyedül ők végeztek ifjúságvédelmi tevékenységet, színjátszó társulatuk olyan témákat vitt a nézők elé, mint a drog, az alkohol, a dohányzás, a családon belüli erőszak. Úttörő volt a soproni csapat abban is, hogy elsőként kötöttek együttműködési megállapodást a határőrséggel, a vám- és pénzügyőrséggel, a tűzoltósággal, ezenkívül szerződésük van a Tanulmányi Erdőgazdasággal, az STKH-val, a GYSEV-vel. Az önkormányzat és az országos szervezet is kitüntetések sorával ismeri el munkájukat.– A 2012-es polgárőrtörvény stratégiai partnerségbe emelte a szervezetet, s ez gyökeres változást eredményezett – veszi át a szót Kovács István szolgálatvezető. – Ma már nincs köztéri rendezvény, amin ne lenne polgárőr, jelentős részében már önállóan, hiszen megvan a rutin. Ott vagyunk a közlekedési ellenőrzéseknél, van mozgóőri szolgálatunk és a frekventált városrészekben a rendőrséggel együtt is járőrözünk. Ott vagyunk a VOLT Fesztiválon, a karácsonyi vásárban, a térfigyelő kamerarendszer adatainak kiértékelésében havi százhatvannyolc órát teljesítünk. Pedig csak ötvenen vagyunk. Mindenki annyi szabadidőt áldoz a közösségért, amennyit jónak lát. Ma már összeszokott csapat vagyunk, aki csak villogni akart az egyenruhában, már nem jön. Itt dolgozni kell – önként.