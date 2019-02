A megtartó szeretettel kísért ritka életút

Meghitt ünnepség keretében díszoklevéllel öszönte meg kimagasló oktatói és kutatói munkáját, a magyar óvodapedagógusok épzése területén példamutatóan és alázattal végzett nevelői tevékenységét a 105. születésnapját ünneplő Olga néninek az egyetem üldöttsége.



– A tőle kapott visszaemlékezésből nagyon nehéz idézni, hiszen egy példátlanul hosszú, örömökkel és szenvedéssel teli életút az övé. Pedig milyen jó lenne mindent hátrahagyni az utókornak – tanulságképpen – mondta el a Kisalföldnek dr. Varga László. A Benedek-kar dé ánja jól ismeri a gránitdiplomás Olga nénit, ő vállalkozott arra is, hogy bemutassa a példaérté ű életutat.



„Dr. Mészáros Olga tanári diplomáját a – Trianon okán akkor Szegeden mű ödő – kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemen, földrajz–természetrajz szakon szerezte. Professzorai a kor jeles tudósai voltak, kortársai özül többen is a tudomány neves épviselői lettek. A fiatal tanár földrajzból doktorált 1938-ban. Nagyon nehéz idő után családjával Sopronban telepedtek le. Először egy özeli faluban tanított, majd a város egyik általános iskolájában, végül a soproni Felsőfokú Óvónő épző Intézetben, egészen nyugdíjazásáig. Azt mondja, szép volt a kisgyermekek és a majdnem felnőtt leányok lelkivilágát összekötő özegben mozogni. Most, 105 évesen, tiszta fejjel újra – és hányadszor! – végiggondolva a XX. századdal szinte egybeeső életét, az a rossz, valamint a jó párhuzamát mutatja.



A súlyosan rosszat a történelem alakulása hozta: éhezés, pótolhatatlan, kegyetlen veszteségek, hontalanság, aggódás és szorongás – sok évtizeden keresztül. A jót a szű családnak a szó szoros értelmében vett megtartó szeretete és hogy az idegenek özött is mindig lettek örülöttü nemcsak együttérző, de önfeláldozóan, tevékenyen segítő csodálatos emberek. A jóhoz sorolja, hogy megérhette a század hihetetlen változásait. Petróleumlámpa mellett, palatáblán, palavesszővel tanult írni. Aztán a tintába mártott sercegő toll után az íróeszközö minden fejlődési formája a napi gyakorlat ré lett, majd még pár éve is a számítógép elé ülve e-maileket váltott távoli fiatal szeretteivel és parányit bepillanthatott a virtuális világba.



Négygenerációs családban telnek csendes napjai és tőle telhető segítő módon lehet jelen az életükben. Egy rendkívül boldog és a világgal bé ében élő embert ét gyermeke, öt unokája, tíz dédunokája és a tanítványok határtalan szeretete élteti. Lélekmelegítő, felemelő és örö emlé ű találkozás volt – hála és öszönet érte!" – zárta végezetül öszöntő sorait a dé án.