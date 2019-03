A marosvásárhelyi Spectrum Színházba hívták meg a soproni teátrum három előadását

Az ugrás bemutatója a soproni színházi klubban volt. Fotó: Szalay Károly

A nagy érdeklődés miatt az első két darabból duplát játszanak a színészek.A Mindörökké Júlia című színpadi játékot Pataki András rendezte.A Szendrey Júlia életéről szóló előadást tavaly márciusban mutatta be a Soproni Petőfi Színház, a fiatal közönség idén bérletrendszeren belül tekinthette meg.Ezen kívül a darab vendégeskedett Mezőörsön, Magyarpolányban, Győrben és Bécsben. Így összesen már 38-szor láthatták a nézők a Molnár Anikó és Papp Attila színművészek által eljátszott produkciót, amelynek minden egyes mondata valóságos. A költő és feleségének fennmaradt leveleiből, napló-töredékeiből, verseiből, írott szövegrészletekből, újsághírekből és Arany János költeményeiből áll az előadás.A színpadi játék szerkesztője-írója, Németh Ervin dramaturg három képben mutatja be Szendrey Júlia és Petőfi Sándor kapcsolatát, központba állítva a költő feleségének sorsát, boldogságkeresését, majd boldogtalanságát, elmagányosodását, ugyanakkor felvillantja az asszony lelki gazdagodásának, kiteljesülésének, önmagára találásának viszontagságos útját.A Magyar Művészeti Akadémia, a Soproni Petőfi Színház és a Forrás Színház Márai Sándor és Hamvas Béla írásaira épülő A magány változatai című koprodukcióját először a Pesti Vigadóban mutatták be 2016-ban, majd láthatták a nézők Sopronban, s vendégeskedett az előadás a Vajdaságban, Magyarpolányban, Vászolyban. Katona Imre szerkesztő-rendező a két írótól összesen 24 könyvet olvasott el, s ebből a hatalmas mennyiségű forrásmunkából állította színpadra az estet. A főszereplők: Ács Tamás és Papp Attila.Az előadás megkísérli, hogy két írói portrét rajzoljon meg párhuzamosan. Egymás mellé helyez két, egymáshoz nagyon hasonló és mégis meglepően különböző arcot. Két alkotót idéz meg, két elkötelezett és etikus embert, akik a kényszerű döntések útvesztőiben a legnehezebbet, s talán az egyetlen lehetséges megoldást választották. Az igaz ember számára az egyetlen elfogadhatót. Valamire ugyanis nemet mondtak. S amire nemet mondtak, azt egészében is megtagadták.Kincses Elemér Az ugrás című darabjából készült monodrámát tavaly áprilisban adta elő Ács Tamás színművész nagy sikerrel a soproni teátrum színházi klubjában. A produkciót a szerző rendezte.Az ugrás Dugovics Titusz képzeletbeli monológja a nándorfehérvári ütközet alatt. A szerző a hőssé, hazafias mítosszá válás közben emberi sorslibikókát teremt. Történelmi, hitbéli, morális, nemzeti és globális kérdésekkel is foglalkozik a 2005-ben megírt drámájában, amely erősen aktuális üzenetet hordozott a mának.