A jövőbe fektettek be: Naperőművek alapkövét tették le Undon és Pusztacsaládon - Fotók

– Két éves előkészítő munka eredményeként érkeztünk el a mostani alapkő letételhez. Kéthektáros területet adunk bérbe negyven évre a beruházó Pannon Green Power Kft.-nek, hogy megépülhessen az 1,1 megawattos naperőmű park. Ez egyrészt bevételt jelent az önkormányzatnak, másrészt a zöldenergiával hétszáz család éves energiaellátását biztosítják – mondta bevezetőjében Pintér Tamás, Und polgármestere.Barcza Attila, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, az undi önkormányzat a környező településekre és a jövőre is gondol ezzel a környezettudatos beruházással. Hozzátette, Und is részese a falusi CSOK programnak, ezzel is azt szeretnék elérni, hogy a fiatal generáció helyben találja meg a boldogulást.Pócs István, a beruházó cég képviselője hangsúlyozta, teljes egészében magyar tőkéből, piaci erőforrásokból valósul meg mindkét helyszínen a beruházás. Egy időben indulnak a munkálatok, amik előreláthatólag másfél évet vesznek igénybe.A két erőművel negyven évre vetítve tizenhatezer tonna szén-dioxid kibocsátása kerülhető el. Az önkormányzatokkal bérleti, illetve üzemeltetési szerződés keretében működnek együtt. Stratégiájuk fontos része, hogy olyan kis önkormányzatokkal kössenek szerződést, ahol a beruházással gazdaságilag még vonzóbbá teszik a települést. Egy időkapszulát is elhelyeztek az erőművek helyén, benne egy üzenettel a jövő nemzedéke számára.Pusztacsaládon az alapkőletétel és benne az időkapszula elhelyezése egyben az új gazdasági és ipari park megnyitását is jelentette. Csapó Gábor polgármestertől megtudtuk, nem csak az első beruházás környezetbarát, hanem a folytatást is a fenntarthatóság jegyében képzelik el. Már körvonalazódik egy mezőgazdasági projekt, aminek részeként hűtőház építését tervezik geotermikus energia felhasználásával.– Pusztacsaládon környezettudatos jövőt építünk, ezért választottuk a zöldenergiát – nyomatékosított Csapó Gábor.Gyopáros Alpár, a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos köszöntőjében elismeréssel szólt mindkét település vezetéséről.– Helyben és a kormányzat számára is fontos a falvak népességmegtartó erejének javítása. A demográfiai helyzetet befolyásolja az elhelyezkedés, de a helyi vezetőkön is sok múlik. Könnyebb a boldogulás, gyorsabb a fejlődés ott, ahol a közösségben van elég spiritusz. Ahol teszik a dolgukat, ott a kormány is partner lesz a tervek megvalósításában – nyomatékosított Gyopáros Alpár.A szalagátvágást és köszöntőket követően Pusztacsaládon Lőrincz Béla plébános áldotta meg az induló beruházást. Undon pedig a horvát felnőtt és gyermek néptánccsoport és énekkar adott műsort.