A Jereván lakótelep iskolásainak adventvárása

Az intézményben minden nap nyitnak egy ablakot az adventi kalendáriumban, ahol naponta egy-egy olyan diáfotója tűnik elő, akire büszke az iskola. Majd a karácsonyi szünet előtt egy közös ünnepségen megajándékozzá egymást a tanuló – mondta el Forrás Béla, az intézmény igazgatója.Az első adventi tvégét övetően ülönleges ünnepi hangulatban kezdődött a t a Szent Imre templomban tartott adventi ünnepséggel: az iskola tanulóinak műsorával, dalokkal, versekkel és bibliai idézetekkel, özben orgonamuzsikával.Az adventre és a özelgő karácsonyra való hangolódás eseményén részt vett a Jereváni Részönkormányzat elnö , Tóth Éva önkormányzati épviselő is, aki örömmel osztozott a Lackner-os diákok, szülő és pedagógusok ünnepi észülődésében. Ezúttal elmondta:a Jereván lakótelep Részönkormányzata adventi rendezvényeinek évről-évre jótékonysági célja is van minden alkalommal. Idén a Lackner-iskola tanulóinak éscsaládjainak jut majd ajándé a részönkormányzat és az adományokat kezelő civil szervezetek - Máltai Szeretetszolgálat Soproni Csoportja, Határok Nélkül Alapítvány - együttmű ödésének öszönhetően.Advent árnapját övetően, amikor a lakótelep történetében először gyújtottak szabadtéren adventi gyertyát, öröm látni , hogy a Lackner-iskola is az egész özösség ünnepévé teszi adventját. A kisdiákok a többi Jereván lakótelepi özösséghez hasonlóan folyamatosan hozzáadjá értékeiket a lakótelep életéhez - tette hozzáTóth Éva, a Lackner-iskola Szent Imre templomban tartott ünnepségén. Szép és örömteli karácsonyt ígér egy ennyire meghitt és bensőséges adventi tkezdés, amit minden, a városrészben élőnek szeretettel ívánt.