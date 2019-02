A barokk kor kínaizáló különleges stílusvilága a fertődi Esterházy-kastélyban

Pénteken az Idegenvezetők Világnapja alkalmával a barokk chinoiserie (kínaizáló) stílus jegyeit a kizárólag erre az alkalomra kiállított tárgyak, szakmai előadás és tárlatvezetés mutatja be az érdeklődőknek.Az idegenvezetőknek is tartogatott újdonságot Horváth György gyűjteménykezelő előadása, aki az 1700-as évekre jellemző chinoiserie (kínaizáló) stílus térhódítása, és a kínai stílusvilág képzeletgazdag feldolgozása különleges világába vezette be az érdeklődőket. Az erre az alkalomra kiállított tárgyak - tekercsképek, bútorok, dísztárgyak – és az ezeket bemutató előadás a kínai stílus magyar enteriőrben való megjelenéséről, a korban megjelenő műtárgy másolásokról árult el több kuriózumot, például azt, ahogyan a különleges tárgyak képi világát áthatja a mitológia, vagy ahogyan a barokk idején kordivatot jelentett a stílus.Az Esterházy-kastély egyedülálló kínai lakktáblái is a kor legfényűzőbbnek számító chinoiserie stílusú berendézei, tárgyai sorába tartoznak. Mindezek megtekintése után az érdeklődők Magyarország legszebb barokk kastélyának termeit is megtekinthették.