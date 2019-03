150 millió forintból újították fel Kópháza polgármesteri hivatalát - fotók

– Sok éve tervezgettük a felújítást, hogy végre megszépülhessen a régi, szocreál épület – mondta Grubits Ferenc, Kópháza polgármestere a falu apraja-nagyja és a megye elöljáróinak jelenlétében az átadáson. – A megyei önkormányzat turisztikai pályázatán nyertünk 73,6 millió forintot, ezután kezdődhetett el a nyolc hónapig tartó munka. Az épület nagyon rossz állapotban volt, a lapos tető beázott, az ablakokon befolyt a víz és megjelenésében sem volt méltó a faluhoz. A beruházás tartalmazta az új tetőt, a tetőtér-beépítést, a külső szigetelést és a fűtéskorszerűsítést.A tetőtérben régi álmunkat valósíthatjuk meg egy horvát nemzetiségi múzeum kialakításával. A helyiség készen van, reményeink szerint szeptemberre a muzeológusoknak is sikerül berendezni a kiállítást. Nem volt egyszerű eddig eljutni, de a krobótokat mindig is a szívósság, keményfejűség jellemezte – utalt a fellépő nehézségekre és a település horvát nemzetiségére a polgármester. – A Belügyminisztériumtól ötvenmilliót kaptunk és az önkormányzatunk is hozzátett 26,5 milliót, hogy az álom valóra válhasson – folytatta, köszönetet mondva mindazoknak, akik segítettek a pluszforrások előteremtésében.Köszönet illette azokat is, akik elviselték az építkezéssel járó felfordulást, s akik munkája révén elkészülhetett a környék legszebb polgármesteri hivatala. Mindenekelőtt a Kópházán élő Firtl Mátyás, korábbi országgyűlési képviselő támogatását emelte ki Grubits Ferenc. Firtl Mátyás először is az ünnepi műsort adó kisiskolásokhoz szólt, felhívva a figyelmüket arra, mennyit fejlődött ez a falu az ő gyerekkorához képest.Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke örömének adott hangot, hogy helyben dönthették el, mire költsék a rendelkezésre álló támogatási forrásokat. Széles Sándor megyei kormánymegbízott a kópháziak életigenlő szemléletét dicsérte, amelyet követendő példaként említett a fiatalabb generáció számára is. A megszépült épületet Németh Antal esperes szentelte fel, aki horvát és magyar nyelven mondott áldást.