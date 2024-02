– Az év második felében a hatóságok közreműködésével megkezdődik a próbaüzem. Terveink szerint az autósok év végén ezt a szakaszt is birtokba vehetik – hangsúlyozta Kerékgyártó Attila, az SDD Konzorcium projektvezetője. Hozzátette, a beruházáshoz kapcsolódó soproni északnyugati elkerülő út építésével is jól haladnak, ennek elkészülte május végére várható, és azt követően a forgalom is megindulhat rajta. Ez azért fontos, mert jelentősen csökkenthető a város belső úthálózatára nehezedő nyomás.

Az alagútpárban folyó munkálatokkal kapcsolatban a projektvezetőtől megtudtuk, jelenleg is zajlik a végleges szerkezetet kiépítő géplánc, az úgynevezett zsalukocsi, a vasszerelő és az utókezelő kocsi szétszerelése, mellyel várhatóan egy-két héten belül végeznek.

A déli járatban január végén teljes hosszban megtörtént a 17 centiméter vastag hidraulikus kötőanyagú alapréteg, valamint a 4 centiméter vastag elválasztó aszfaltréteg behúzása. Ez utóbbi azért is jelentős, mert ezután kezdik meg az alagút belső falazatára kerülő bevonat előkészítését. Ennek során a fogadó betonfelületet tisztítják, majd festékszóró segítségével felhordják a bevonat rétegeit. Az alagút zárt szakaszán a járdabeton felett 5 méteres határig, a nyitott szakaszoknál pedig a teljes boltozatot bevonattal fedik. Párhuzamosan zajlik a kábeltartó szerkezet szerelése és a járda felső 15 centiméteres betonozása mindkét járatban. Az északi járatban a keményebb kőzetek miatt lassabban haladtak a munkálatokkal, de ott is ugyanezeket a munkafolyamatokat kell majd elvégezni.

A szerkezetépítés lezárása után jelentős változás, hogy a felvonulási terület keleti oldalán elbontották és elszállították a mobil betonkeverő üzemet, a műhelysátrat, a keverőüzemhez tartozó depókat és egyéb deponált anyagokat. Ezután megkezdődhetett az ideiglenes aszfalt marása.

Az ütemtervnek megfelelően az autóút végleges pályaszerkezetének kialakítása is elindulhat. A felső réteg kiépítését, azaz a 26 centiméteres bazaltbeton terítését hamarosan elkezdik. Ezután a már nagyrészt beépített forgalom- és vezérléstechnikai elemek befejezése következhet fő feladatként, valamint az alagút-irányításért felelős szoftver, azaz a SCADA fel­élesztése és a rendszerelemek üzempróbája.

Mint azt korábban megírtuk, az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházása a 780 méteres alagútpár mellett a Fertőrákos csomópont és a soproni országhatár közötti 4,2 kilométeres négysávos út kivitelezését, továbbá a mintegy négy kilométer hosszú soproni északnyugati elkerülő út megépítését is tartalmazza. Ez utóbbi kétsávos útként jön létre az M85-ös és a Sopronból nyugatra kivezető Ágfalvi út között.