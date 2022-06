„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell, a karosszékből álljanak most fel!” – így kezdődött a hetvenes és nyolcvanas évek tévétornája, ami az Idősebbek is elkezdhetik alcímet viselte. Ezt a felszólítást a soproni szeniortorna résztvevői is a magukénak érzik, hiszen többen közülük minden héten vállalkoznak a közös mozgásra.

A torna vezetője, Jahn Krisztina már a reggeli gyülekezőnél érdeklődik az egyik jelenlévőnél, hogy miként van a múlt héten még fájós válla, és mosolygós választ kap, hogy már sokkal jobban.

– Tavaly ősszel adták át a Lőverekben a szenior átmozgató tornapályát és a légzésterápiás pályát a Zenepavilon környékén, ennek népszerűsítésére indult ez a program. Annyira nagy volt az érdeklődés, hogy kértünk és kaptunk lehetőséget a tavaszi folytatásra. A idősebb korosztály már sok helyről kiszorul, mert azok a sporttevékenységek, amit az emberek általában végeznek, számukra már elég megterhelők. Itt megérintette őket, hogy a szabadban mozoghatnak, erdei környezetben, tetszettek nekik a gyakorlatok is. Jógaoktatóként a test-lélek-szellem harmonizálását is a fókuszba helyezem a foglalkozásokon. Fontos, hogy mindenkinek jólessen a mozgás, de ezek az alkalmak a sportoláson és a friss levegőn túl közösségi élményt is nyújtanak – mondta el Jahn Krisztina.