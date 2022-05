A hazai zenei élet egyik meghatározó együttese, a Punnany Massif egyedi hangzásvilágával varázsolta el a közönséget. A rövidesen 20 éves fennállását ünneplő zenekar kirobbanó koncerttel nyitotta meg a Barlangszínház idei szezonját.

A koncert előtt Ragány Misa, a színházat üzemeltető Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház műsorát ismertette. Hangsúlyozta, a programok összeállítása során törekedtek arra, hogy a lehető legtöbb ízlést kielégítsék a kínálattal.

– A színház, a komolyzene, a könnyűzene és a táncművészet is megjelenik a kínálatban. Az évad elnevezéséhez hűen a műfajok királynői és királyai láthatók majd a színpadon – mondta el az ügyvezető igazgató. Kiemelte a kínálatból a június 18-i Bartók Béla: A csodálatos mandarin és Ravel: Bolero című előadást.

– Bartók Béla legendás szerzeményeire készül az összművészeti alkotás, ami országosan is egyedülálló lesz. A Soproni Petőfi Színház és a Forrás Produkció koprodukcióját az InterEUropa Balett mutatja be külföldi sztártáncosokkal. Különleges élményként, soha nem látott formációban négy kiemelkedő zongorista játssza a darabokat koncertszerűen a magyar fejlesztésű Bogányi-zongorákon – tette hozzá.

Szintén saját produkcióként mutatják be július 22-én a Vadak Ura – The Covenant című családi musicalt, a Soproni Petőfi Színház és a TBG Production közös előadását, Pataki András rendezését, amely összesen hat alkalommal látható. Idén először meghirdetik a Jazzcsütörtököt, amely először június 16-án várja a közönséget. Július 7. és 10. között rendezik meg a SopronDrum nemzetközi ütősfesztivált, többek között Stanley Jordan dzsesszgitáros és David Sanborn szaxofonos fellépé­sével.

A Győri Filharmonikus Zenekar három koncertet is ad a nyáron a fertőrákosi Barlangszínházban: június 19-én a The music of James Bond című hangversennyel indítanak. A német nyelvű látogatókra gondolva az évadban Lehár-gálaestet tartanak Benedekffy Katalin operaénekes szervezésében. A produkció magyarul is megtekinthető lesz július 2-án a műfaj kiemelkedő képviselőivel. Ez­­után július 9-én a Stanley Jordan Quartet lép fel. Dés László és barátai július 16-án lépnek fel a Barlangszínházban. Augusztus 5-én és 6-án érkezik a Csókkirály című koncertshow.

A 2022-es barlangszínházi szezont Rúzsa Magdi koncertje zárja szeptember 10-én.