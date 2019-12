Középiskolások cikkei a Kisalföldben – Varga Gabriella vehette át az aranytollat

Sajtó és Tanulás elnevezéssel pályázatot hirdettünk középiskolásoknak és novemberben a megyében tanulók írásaiból állítottuk össze a Séta-tér oldalakat, más rovatainkban is megjelentek a fiatalok cikkei. Csütörtökön őket díjaztuk.

Lapunkat, a Kisalföldet kiadó Mediaworks Zrt. idén ősszel régiónkban is médiapedagógiai programot szervezett Séta, azaz Sajtó és Tanulás elnevezéssel. Diákújságíróknak biztosítottunk lehetőséget a megjelenésre. Cikke alapján az első helyezett Varga Gabriella, a Krúdy tanulója lett. A második helyezettnek járó elismerést Bujáki Evelin, a Móra diákja érdemelte ki. Harmadikok a Révai tanulói lettek, Nagy Bánk Zsolt és Nagy Benjámin. A győztes iskolának járó jutalmat a Győri Szakképzési Centrum Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma kapta meg.

Diákok írhattak cikkeket a Kisalföldbe a középiskolásoknak szóló pályázatunk keretében, melynek a szlogenje az volt: „Rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó…” A projekt célja volt többek közt, hogy a közoktatás szférájában megjelenjen az újság, mint oktatási eszköz. A Sajtó és Tanulás, a Séta hozzájárult az olvasottság és az írásbeliség növekedéséhez a tizenévesek körében. Az elektronikus média térnyerésének veszélyei miatt különösen fontos, hogy kritikus szemléletmódot alakítsanak ki és a program során elsajátíthatták ezt a körülöttük zajló információs áradat ellenére is. Mindez úgy valósult meg, hogy a tanulóknak szakembereink közreműködésével elméleti, gyakorlati ismereteket is kínáltunk és a diákok lehetőséget kaptak arra, hogy szerkesztőségünkben látogatást tegyenek. Cikkeik nyomtatott napilapunkban és más felületeinken is megjelentek. A Séta program zárultával diákokat, tanárokat, intézményeket is díjaztunk, elismerve teljesítményüket.

Médiapedagógiai programunk díjátadó eseményét csütörtökön tartottuk a Kisalföld győri sajtóházában. Az ünnepségen a díjazott diákok és tanáraik vettek részt és a nyertes intézmények vezetői. A jutalmakat Werner Krisztina megbízott főszerkesztő adta át. A Győri Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolájának tanulója, Varga Gabriella kapta meg az aranytollat, ő a diákgondokkal foglalkozó drámatanárok előadásáról, munkájáról írt. Az ünnepségre Bejcziné Mosolits Erika intézményvezető is elkísérte.

A Győri Szakképzési Centrum Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziumának diákja, Bujáki Evelin több cikket is beküldött pályázatunkra, a legtöbben Kárpáti Rebeka színésszel készült interjúját olvasták. Szintén díjaztuk a Révai Miklós Gimnáziumnak azokat a tanulóit – Nagy Bánk Zsoltot és Nagy Benjámint –, akik együtt írtak cikket kortársaik szórakozási lehetőségeiről, a témát több szempontból megközelítve. A győztes iskola pedig a Móra lett, amelyből Nagy Boglárka is benevezett pályázatunkra, több cikke is megjelent. Ennek is köszönhető, hogy Csengeri Mária intézményvezető 150 ezer forintos vásárlási utalványt vehetett át. A diákokat segítő tanárok munkáját pedig könyvutalványokkal ismertük el. A Mórában dr. Nyírőné Józsa Judit és Steiner Róbert László, a Krúdyban Horváth Eszter és Töreki Stefánia, a Révaiban Kovácsné Szabó Éva, a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban Pákovics Enikő volt a Séta kapcsolattartó pedagógusa.

A díjátadáson a diákok és tanáraik elmondták, hogy élvezték a cikkek témáinak kiválasztását, azok megírását is, azt, hogy életszerű feladatot kaptak. Ez gondolkodásra ösztönözte őket és a munka közben többször is megváltoztatták az eredeti tervet, ami tanulságokkal szolgált nekik. A gyakorlatban próbálhatták ki magukat – leginkább ezért voltak hálásak a projekt nyújtotta lehetőségért.