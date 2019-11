Egészséges életmód, vagy csak önámítás

Mi kellene ahhoz, hogy legalább megközelítsük az ideális életvitelt? Figyelnünk kellene például az étrendünkre, a nem munkaidőben végzett mozgásra, a kialakított napi ritmusunkra, a folyadékbevitelre, a mértékletességre és a lelki egyensúlyra is. S arra, mit hiszünk el.

Sokakat foglalkoztat az életmód, nem véletlen, hogy az egészségmegőrzést ígérő termékek hatalmas bevételt jelentenek az iparágnak. Ám sokan azt sejtik, hogy nem minden ajánlott módszer válik be mindenkinek és olykor az üzlet kap nagy szerepet e téren. Az biztos, hogy az egészséges életmódra átállás nem egyik pillanatról a másikra, hanem hosszú távon hoz eredményt.

Diéták, reklámok

Az étrendjét látszólag mindenki össze tudja állítani megfelelően, hiszen a médiából ömlenek ránk a reformétkezés csodái. Egy idő után viszont úgy érezhetjük, elveszünk a táplálkozási tanácsok útvesztőjében. S ha az étrendválasztásunk nem hoz gyors eredményt, hajlamosak vagyunk engedni a szinte naponta megjelenő újfajta diéták és fogyasztószerek csábításának. Ezek eredete és megbízhatósága azonban olykor megkérdőjelezhető, és a tájékozatlanság mindig kiteszi a betegeket a megtévesztéseknek. Márpedig érdemes tudni, hogy nem mindenkinek válnak be ugyanazok a szerek, módszerek: az egyéni adottságokra, problémákra kell szabni az életmódot is, nem elég a reklámok szövegeire hagyatkozni. A túl gyors sikert ígérők eleve gyanúsak lehetnek.

Kellenek a tápanyagok

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy egy szigorú, rövid diéta nem fog hosszú távú sikert hozni, ha utána visszatérünk a korábbi étkezési szokásainkhoz, ugyanis az ilyenkor megjelenő jojóeffektus nagyon káros az egészségünkre. A visszahízás kockázata tehát óriási, hiszen az ilyen jellegű fogyókúrák nem adnak elég tápanyagot, amit szervezetünk aztán később kompenzálni akar, ezért eszünk a diéta befejeztével többet, mint előtte.

Figyelve az összetevőkre

Említsük meg a méregtelenítés és a lúgosítás divatját is, ugyanis ezekre több orvos állítása szerint testünknek nincs, vagy nem így, hanem túlzások nélkül van szüksége. Ezért az ilyen jelzőkkel hirdetett diéták tanácsait is jól át kell gondolni, mielőtt megfogadjuk azokat. „Biztosan nálam is beválnak, valóban erre van szükségem nekem is?” – tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket, és lehetőleg szakembereknek is. A legjobbat a szervezetünkért a mértékletes étkezéssel tehetjük. A szénhidrátfogyasztás mértékére például érdemes figyelni, és arra, milyen formában visszük be a testünkbe. Rostokra is szükségünk van. Ne akarjunk mindenáron bedőlni minden csalogató címkének! Viszont minden termék – főleg az élelmiszeráruk – összetevőit el kell olvasni, akár egy szupermarketbe, akár egy fogyókúrás brand üzletébe megyünk be. Ez érvényes a csomagolt kenyerekre, a fagyasztottan vehető péksüteményekre is. Meglepődhetünk több esetben is. Adódhat a kérdés egy-egy összetevő láttán: „Minek ez is egy kenyérbe?”

Édesség okosan

Cukorfogyasztásunk csökkentésével nem kell lemondanunk kedvenc süteményeinkről. Ha magunk akarjuk kiválasztani az élelmiszerboltban a megfelelő édesítőszert, érdemes egy dietetikus segítségét kérni. Ne ámítsuk azzal magunkat, hogy a „nullkalória” szlogen majd megment minket az elhízástól! Reménykedhetünk, de közben a gyomrunk sínyli meg, ha nem eléggé átgondoltan, tudatosan cselekszünk – persze azért ne felejtsük el örömünket lelni az ételekben.