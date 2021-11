Útitársunk: Kutas László!

Beszámoló az Utas a Kutas városnéző kisvonatozásról.

November 7-én vasárnap délután 80-an keltek útra Sopronban, hogy felkeressenek néhány tucat szobrot és emléktáblát Kutas László szobrászművész alkotásai közül. A kisvonatos városnézés érdekessége az volt, hogy maga a 85 éves művész is a vonaton, méghozzá a mozdonyon utazott: mutatta az utat és közben mesélt Sopron háború utáni évtizedeiről, a köztéri alkotások születéséről, a szobrász örömeiről és bánatairól, önmagáról.

Az utazás első állomása a Líceum volt, ahol soproni tanulmányait kezdte az erős evangélikus családból származó művész. Az iskola és Kutas László számára egyaránt meghatározóak voltak ezek az évek, melyek újra értelmeződtek, amikor érett művészként arra kapott felkérést, hogy egykori tanárai közül mintázzon meg néhányat. A mai licisták Tölli Balázs igazgató úrral az élen erre az alkalomra írt dallal és saját készítésű kiállítással köszöntötték a 85 éves szobrászművészt, akinek első soproni köztori munkája (Gombocz Zoltán emléktáblája) mellett számos alkotása díszíti a Líceum utcai és udvari falait.

A program következő állomása „Hosszi” tanár úr, vagyis Soproni Horváth József szobra volt. A tanár úr festészetet tanított Kutas Lászlónak, aki mindezt most egy ecsetekkel díszített koszorúval viszonozta a Festőköznél. A Vasvilla melletti szoborparkban 3 jeles soproni pedagógus mellszobrát mintázta meg Kutas László. Itt a portrészobrászat és a karaktermintázás műhelytitkairól is mesélt a művész. A következő megálló a Deák tér volt, ahol megtudhatta az utazóközönség, miért olyan nagy a bajsza a „Haza bölcsének”, és hogy civil soproniak közbenjárása eredményezte a Kálvin szobor ide kerülését. A program résztvevői felkeresték és ki is próbálták Kutas László 51. soproni munkáját, a délelőtt során felavatott Thurner-padot, amely a Városszépítő Egyesület jóvoltából készült el és kerülhetett a legendás polgármester soproni háza elé.

A kisvonat tett egy nagy kört a Botanikus kertben is, ahol Kutas Lászlónak jelenleg 10 professzor szobra is látható. A következő állomás a Pap rét volt, ahol a Holokauszt emlékműnél megtudhattuk, mit üzennek az emlékmű arab számai, héber betűi és hogyan öntötték formába a felakasztott kabátokat, cipőket, gyerekjátékokat… Az emlékműnél a szobrászművész lánya, Kutas Ágnes hegedűjátéka segítette feledhetetlenné tenni a pillanatot.

A történelmi belváros utcáin is számos Kutas emléktábla mellett elhaladt a kisvonat, a Városháza előtt azonban újabb meglepetés várta az utastársakat. Éppen dr. Sopronyi-Thurner Mihály polgármester szobránál magyarázott a mester, miközben a hivatal épületéből előlépett dr. Farkas Ciprián, a város mai polgármestere, hogy köszöntse a művészt. Ajándékul egy távcsővé is átalakítható sétabotot hozott Kutas Lászlónak: segítse őt abban, hogy még sokszor haza tudjon jönni Sopronba és hogy messziről is idelásson. A közönség itt megkóstolhatott két olyan süteményt is, ami Thurner Mihályné feleségének kéziratos receptkönyvében maradt fenn, és amit a szeptember végi „100 éves vasárnapon” már megismerhettek a soproniak: a „Horthy kenyér” és az „Ánis koszorú” ismét osztatlan sikert aratott.

A vonat utasait az evangélikus templom előtt német muzsika fogadta. A Kutas által megmintázott kitelepítési emlékműnél a Borvirág együttes játszott a mester tiszteletére. A művész elmesélte, saját emlékeiből táplálkozott, amikor ezt az emlékművet készítette. A végállomás a Liszt teraszon volt, ahol a nyáron felavatott Hillebrand Vince emléktáblája mellett Ágoston Ernőről is mesélt a szobrász. Az ő legendás rajziskolájában kezdett művészettel ismerkedni a fiatal Kutas László, és itt ismerte meg Hoffmann Henriettét is, aki később festőművész és Kutas László felesége lett, és aki erre a kisvonatos útra is elkísérte a művészt. A szervezők az út végén egy közös tortázásra is meghívták a „Kutas-társakat”.

Az utazásról a videofelvétel is készült, amit a Sopron Média felületein láthatnak majd az érdeklődők és a vonatról helyhiány miatt lemaradók.