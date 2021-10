Üres állások, hiányzó munkaerő Győr-Moson-Sopronban

A KSH adatai szerint 2021-ben 48 ezer fővel csökkent a munkavállaló korú népesség hazánkban, ugyanakkor nő a kínálat a munkaerőpiacon.

Egy hazai munkaerő-felvételi ügynökség megvizsgálta a magyarok munkahelyi elégedettségét, illetve munkahelyváltási hajlandóságát. A 2000 fős felmérés szerint Magyarországon 800 ezer ember vált évente állást, a válaszadók több mint fele fontolgatja a döntést, 35 százalékuk hajlandó költözni is. Az adatok szerint Győr-Moson-Sopron megyében ez az arány 22, Komárom-Esztergom megyében pedig 15 százalék. Térségünk jelenlegi munka­erőpiaci viszonyairól Sághy Józsefet, a WHC Személyzeti Szolgáltató Győr-Moson-Sopron megyei területi vezetőjét kérdeztük.

– A nálunk állást keresők jellemzően mérlegelik a munkabért, a munkahelyi környezetet és a letelepedés feltételeit – mondta. – Tapasztalataim szerint a húsz százalék, illetve e feletti bérkülönbség már csábító a leendő munkavállalók számára. Emellett természetesen fontos szempont, hogy a munkáltató milyen mértékű és típusú lakhatási támogatást tud a béren felül biztosítani. Térségünkbe szinte valamennyi megyéből érkeznek álláskeresők, de az a tapasztalatom, hogy egyre kevesebb a megyét váltó munkavállaló – jegyezte meg Sághy József. – Más megyékben is erősödött a gazdaság, azaz a munkavállalók a lakhelyükhöz közelebb is el tudnak helyezkedni. Ez is az oka, hogy a végzettséggel és végzettség nélkül betölthető munkakörök esetében is munkaerőhiány mutatkozik Győr-Moson-Sopron megyében, ezért többen keresnek akár külföldi munkavállalót is.

A személyzeti szakember elmondta, hogy nyugaton továbbra is magasabbak a bérek, az állást keresők azonban mérlegelik a napi munkába járással töltött időt, a szállás körülményeit, illetve a hazautazás rendszerességét. Az utóbbi három évben az a tapasztalat, hogy a nyugati bérekhez képest 15–20 százalékkal alacsonyabb bért kínáló, határ menti lehetőségek már képesek itthon tartani a munkavállalókat.