Pénzügyi segítség az újraindításhoz Sopronban

Július elsejétől öt új, a hazai vállalkozások újraindítását segítő hitel igényelhető a Széchenyi Kártya Programban. Kováts Árpád kamarai titkár szerint az elmúlt több mint 15 évben a program bizonyította, hogy hozzájárul a magyar vállalkozások stabil működéséhez, munkát és megélhetést biztosítva a családoknak.

– A járvány alatt kidolgozott pénzügyi támogatásokkal már eddig is közel ötszáz soproni és környékbeli vállalkozást segítettünk több mint ötmilliárd forint értékben. Most, hogy a sikeres védekezés után a gazdaság újraindításáé a főszerep, a vállalkozások igényei is megváltoztak, így a Széchenyi Kártya Program hitelei is megújultak – tájékoztatott Kováts Árpád, a soproni kereskedelmi és iparkamara titkára.

– A most induló Széchenyi Kártya GO! hitelei célzott módon biztosítják a vállalati működés fenntartásához és a fejlődéshez szükséges forrásokat. Lehetővé teszik a beruházásokat a vállalkozások számára és segítik a likviditást. A normál üzletmenet visszaállításához is felhasználhatók. Az árbevétel függvényében egymilliótól akár egymilliárd forint hitelösszegig igényelhetők a teljes futamidő alatt fix kamattal – mondta a titkár, kiegészítve azzal, hogy a programnak folyószámla, likviditási, illetve beruházási és az agrárszektor vállalkozói számára kidolgozott konstrukciója is van.

A hitelek július 1-jétől a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett regisztráló irodában is elérhetők a kamara Deák tér 14. szám alatti székházában. Kováts Árpád