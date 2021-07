Együtt ápolják a hagyományokat Levélen

Palkonya német nemzetiségi önkormányzata még évekkel ezelőtt vette fel a kapcsolatot a levéli nemzetiségi önkormányzattal: a múlt hét végén egy huszonöt tagú csoport érkezett a Baranya megyei településről, hogy környékünkkel ismerkedjen.

Ezt ne hagyja ki! Az LMBTQ-propaganda célkeresztjébe került a gyermekvédelmi törvény

A Baranya megyei, közel háromszáz lelkes Palkonya a Villányi-hegységben fekszik, Villánytól hat kilométerre. A helyi német nemzetiségi önkormányzat néhány éve kereste meg a levéli német nemzetiségi önkormányzatot egy régión kívüli kapcsolat kiépítésére. Azóta évente meglátogatják egymást a küldöttségek. A napokban a palkonyai vendégeket fogadták a levéliek.

– Régión kívüli kapcsolatot keresve találtunk rá Levélre néhány éve, azzal a céllal, hogy egymás munkáját megismerjük, megismertessük – kezdte beszélgetésünket Deutsch Ottóné, a palkonyai német nemzetiségi önkormányzat elnöke, aki egy huszonöt fős csoporttal érkezett múlt pénteken Levélre. Korábban a palkonyaiak a levéliek mellett a kimlei, hegyeshalmi, lébényi német nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel is megismerkedtek, de a Levéli Borbarátok Egyesületével is jó viszonyba kerültek. Deutsch Ottóné érdeklődésünkre ízelítőt is nyújtott a borairól is ismert gasztrofaluról, mely 2007-ben házigazdája volt az Európai Kulturális Falu éves rendezvényeinek. A palkonyaiak büszkék emellett körtemplomukra és pincesoruk is híres. Az egykor százszázalékosan sváb településen ma a falu 40 százaléka vallja magát német ajkúnak. A helyi gyermekek a közeli Villányban tanulhatnak német nemzetiségi iskolában.

– A palkonyaiak pénteken érkeztek, őket vacsorával vártuk és a győri Méringer József harmonikással közös zenével szórakoztattuk. Szombaton délelőtt Mosonmagyaróvárra látogattunk, megnéztük a várat és a belvárost, de Levélen is körbevezettük őket a Sváb-háztól a templomjainkig. Vasárnap Burgenlandba kirándulunk – számolt be a szombati közös, jó hangulatú vacsora idején Domonkos Sándor, a levéli német nemzetiségi önkormányzat elnöke. Hozzátette: a palkonyaiak ittlétének utolsó napján megnézik a barátudvari (Mönchhof) falumúzeumot, Illmicben (Illmitz) ebédelnek és hajókáznak a Fertő tavon. Legközelebb a levéliek indulnak útnak, erősítette meg Kiss Béla levéli polgármester.