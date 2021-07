A viseletes mise után verbunk Kapuváron

A hétvégén tartották meg Kapuváron a Szent Anna-napi búcsút. A hagyományoknak megfelelően a helyiek népviseletben mentek a vasárnapi nagymisére. Sok érdeklődőt vonzott a tizenötödik lovasnapok is a Kapuvári Lóbarátok Köre szervezésében.

Ezt ne hagyja ki! Észrevétlenül érzéketlenítenék a fiatal generációkat

A kapuáriak büszkén öltik magukra őseik viseletét és mutatják be színes, hagyományos öltözeteiket. A Szent Anna-napi búcsúi szentmisére is abban mennek, hiszen negyedik éve már, hogy a vasárnapi szertartást viseletes misének hirdetik meg a szervezők. Megtelt a Szent Anna-templom és a jelenlévők közül több mint százan népviseletben érkeztek. Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát celebrálta a szentmisét. A kapuvári búcsú programját lovasrendezvények is tarkították.

– Az a célunk, hogy minél többen öltözzenek népviseletbe ilyenkor – mondta Csitei Gábor, a Dr. Barsi Ernő Művészeti Iskola vezetője a Kisalföldnek. – A hagyományokhoz hűen a mise végén a templom melletti téren eljártuk a kapuvári verbunkot, azaz megnyitottuk a világi búcsút. Ez régi hagyomány Kapuváron. A verbunk végén közös táncra is invitáltuk a közönséget. A búcsúi program része volt egy zenés, táncos felvonulás is a Fő téren, melyen a budapesti Csepel Táncegyüttest, illetve a Sopron Táncegyüttest láttuk vendégül. A táncon kívül népzenei koncert is volt, illetve este a Bikini együttes lépett fel.

A rendezvényeket a helyi önkormányzat, a néptáncos közösség, valamint a művelődési központ szervezte. A búcsúi lovasversenyt pedig a Kapuvári Lóbarátok Köre rendezte meg idén is. A szervezet képviselőjétől, Sipőcz Diánától megtudtuk: az idei volt a tizenötödik rendezvényük. Szombaton tíz kategóriában nevezhettek a lovasok, a legfiatalabb résztvevő négyévesen állt rajthoz. Vasárnap a fogatoké volt a főszerep, C és D kategóriában indulhattak. „A járványhelyzet miatt az idei egy szűkebb körű rendezvényünk volt. Ám jövőre igyekszünk pótolni” – jegyezte meg Sipőcz Diána.