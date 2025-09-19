Modern és klasszikus
1 órája
Amerikai autócsodák érkeznek Hédervárra
Modern és klasszikus amerikai autók randevúznak szombaton Héderváron.
Fotó: Empyrean
Különleges V8-as amerikai autós találkozót rendeznek Héderváron. Klasszikus izomautók, modern vadállatok és különleges vasak egy helyen.
A szervezők számos programmal készülnek, többek közt lesz autós felvonulás, kipufogóverseny és hangnyomásmérés is.
A rendezvény látogatóknak ingyenes kiállítóknak regisztrációhoz kötött.
Helyszín: Empyrean, Hédervár
Kapunyitás: 9:00
A részletes programról, az esemény oldalán tájékozódhatnak:
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre