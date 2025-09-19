szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

28°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Modern és klasszikus

1 órája

Amerikai autócsodák érkeznek Hédervárra

Címkék#autócsoda#Hédervár#amerikai#rendezvény#program

Modern és klasszikus amerikai autók randevúznak szombaton Héderváron.

Kisalföld.hu
Amerikai autócsodák érkeznek Hédervárra

Fotó: Empyrean

Különleges V8-as amerikai autós találkozót rendeznek Héderváron. Klasszikus izomautók, modern vadállatok és különleges vasak egy helyen.

A szervezők számos programmal készülnek, többek közt lesz autós felvonulás, kipufogóverseny és hangnyomásmérés is.

A rendezvény látogatóknak ingyenes kiállítóknak regisztrációhoz kötött.

Helyszín: Empyrean, Hédervár

Kapunyitás: 9:00

A részletes programról, az esemény oldalán tájékozódhatnak:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu