A nyitónapon, szeptember 20-án este 6 órakor mutatkozik be a Jánossomorjai Füzetek idei száma. A most megjelenő helytörténeti kiadvány a Jánossomorját alkotó három egykori település múltjából mutat be néhány eddig feltáratlan fejezetet.

Olvashatunk a Jánossomorjára jellemző nyelvjárásról, a települési értéktárról, a mosonszentjánosi kódexről, rovásírásos helységnévtábláink, illetve a nyugdíjasklub vagy egészségügyi intézményeink történetéről. Megismerhetjük az egykori jessemajori (ma Várbalog) iskolát, a világháborút követő helyi fegyverletételt és a későbbi szovjet letartóztatásokat, valamint a helyi évfordulók mellett betekintést nyerhetünk az egykori Hanság-feltárásba is.

A Lőrincz György polgármester és Veres Dávid szerkesztő által vezetett könyvbemutató helyszíne a Jánossomorjai Városi Könyvtár.