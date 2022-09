A Soproni Borzsongás elnevezésű programon a Deák téren szeptember 23–25-ig az ország legősibb borvidékének 19 borosgazdája invitálja az érdeklődőket a soproni bor útjának bejárására. Várják a látogatókat, hogy megismerjék a borvidék hagyományait, a modern borkészítés tudományát és természetesen a finom soproni nedűket. A borvidék a szőlő ezerféle zamatáról szól, melyek az aromában, illatban és színek ragyogásában kelnek új életre. A Soproni Borzsongás is ennek a gazdagságnak igyekszik minél átfogóbb gyűjteményét bemutatni.

A kínálatot színpadi programok is színesítik. Fellépnek a HofferSuli zenekarai, a Helit és Timeless, Kollár-Klemencz László triója, Ripoff Raskolnikov, Teddy Harpo, Hangácsi Márton, az Ötödik Évszak és a Swing à la Django. Palackorrú Howard szociálpszichológiai borkóstolásán is részt vehetnek az érdeklődők, ahol Buzás Mihály gerillasommelier hasznos tanácsait hallhatják. A rendezvényen szombaton 16 órakor köszöntőt mond Farkas Ciprián polgármester és Molnár Tibor Áron, a Borút egyesület elnöke. A rendezvényhez kapcsolódik a soproni KultPetőfi eseménysorozat is.