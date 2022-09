A magyarországi pártállami rezsim is deklaráltan el akarta sorvasztani az egyházi életet, és a brutális fizikai terrortól a koncepciós pereken át a manipulatív ifjúságpolitikáig menően különböző módokon törekedett a keresztény felekezetek intézményes és morális tönkretételére. Az egyházak elleni fellépés a társadalmi ellenállás megtörését, a szocialistának nevezett társadalmi modell és a pártállami egyeduralom megvalósítását szolgálta. A környező állampárti rezsimekben az egyházüldözés nem csupán általános elvi és társadalmi program volt, hanem a magyarság megtörésére irányuló politikai program egyik hatásos eszköze is. Az előadás azt mutatja be, milyen szakaszai és eszközei voltak a kereszténység üldözésének a második világháború és a diktatúrák bukása közti időszakban a Kárpát-medencében.

Előadó: Arató György történész, Nemzeti Emlékezet Bizottsága

A rendezvény helyszíne:

MCC GYŐRI KÉPZÉSI KÖZPONT (9021 Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.)

Ideje:

2022. 09. 26. (hétfő) 17:00 – 18:30

Részvételi szándékát a következő linken jelezhetik.