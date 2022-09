Sopron képviselő-testülete is elvi hozzájárulását adta a víziközművagyon állami tulajdonba adásához. Erről a csütörtök délután megtartott rendkívüli közgyűlésen döntöttek, amin elfogadtak egy szándéknyilatkozatot a Soproni Vízmű integrálásáról a Nemzeti Vízművek Zrt.-hez. Számos önkormányzat jelentette már be szándékát, és Sopron is megvizsgálta a lehetőségeket. A fenntarthatóbb működtetés, illetve a szolgáltatás további fejlesztése miatt lehet szükség a csatlakozásra.