A rábapordányi önkormányzat idén is sikeresen szerepelt a Belügyminisztérium szociális célú tüzelőanyag-pályázatán. A falu valamivel több, mint 900 ezer forint támogatást nyert el, ami 43 erdei köbméter keménylombos tűzifa beszerzését teszi lehetővé ebben a szezonban. A jogosultak a meghatározott feltételek alapján kérelmezhetik a segítséget.

Visy László polgármester elmondta: képviselő-testületük hamarosan összeül és rendeletet alkot a tüzelő elosztásának feltételeiről. „Önkormányzatunk az elmúlt években is mindent megtett azért, hogy a téli időszakban is segítse a családok mindennapjait. Azt hiszem, erre most még nagyobb szükség van, ezért örülünk nagyon a pályázati sikernek. A korábbi években is az egy főre jutó jövedelem alapján határoztuk meg a jogosultságot és így lesz ez idén is. Rövidesen közzétesszük az igénylés menetének részleteit. Így a község is hozzájárul, hogy a nehéz helyzetben lévők könnyebben átvészeljék ezt az időszakot, hiszen tudjuk, hogy a tél minden családnak extra kiadással jár. Főleg igaz ez manapság. Tavaly huszonkét rábapordányi háztartásnak tudtunk segíteni” – jegyezte meg a polgármester. Hozzátette: az igénylők méterfában kapják meg a tüzelőt, a felvágásáról, hasításáról mindenkinek magának kell gondoskodnia.