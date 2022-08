– Nagy örömmel csatlakoztunk az Erzsébet-táborhoz, hetente ötven, összességében négyszáz gyermeket szólítunk meg a nyár folyamán, és mutatunk be nekik különböző szakmákat. A kezdeményezésre nyitottak voltak a helyi vállalkozók is, egy emberként összefogva csatlakoztak, ezáltal egy színes programsorozatot állítottunk össze. Jellemzően a helyi és a környékbeli települések vállalkozóit mutatjuk be. Van köztük olyan, aki az online világból érkezett, lesznek bádogosok, de a repertoárban szerepel kőfaragó is. Emlékezetes marad a helyi tejüzemben tett gyárlátogatás, ahol osztatlan sikert aratott a Túró Rudi gyártási folyamatának megismerése, és persze nem maradt el a végén a kóstolás sem. Volt közlekedésbiztonsági előadás, amihez egy mini-gyakorlópályát is felállítottunk a parkban – mutatta be részletesen Erdős Vilmos a helyi kamara szervezte programokat.

Tegnap a fotózás volt a középpontban. Az eseményen képviseltette magát a Kisalföld, valamint két remek fotós, Halász Éva és Németh Ferenc vezette be a táborozókat a fotózás rejtelmeibe. Érdekes feladatokat is kaptak a gyerekek, portréfotót és természetfotót kellett készíteniük, melyeket együtt kielemeztek, és hogy a Kisalföld napilaphoz kapcsolódó feladatot is kapjanak, „Ismerd meg jobban a társad” címmel interjúkérdéseket tettek fel egymásnak, amiből sokak vágya, álommunkája, kedvenc elfoglaltsága is kiderült.