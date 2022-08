Augusztus 15-20-ig zajlott az idei polgári védelmi, rendvédelmi tábor, amelyre töretlen lelkesedéssel, évről-évre egyre többen jelentkeznek. A héten több mint hatvan általános iskolás ismerkedett többek között a tűzoltók, a rendőrök, mentősök, a katonák és a polgárőrök munkájával. A hatalmas zöld területen, ahol egy medence is főszerepet játszik a szünidejüket töltő gyerekek táborozásában, a tábor szakmai vezetője, Csepi László tűzoltó ezredes, polgári védelmi felügyelő, most is mozgósította a társszerveket, hogy a gyerekek játékos keretek között ismerjék meg a rendvédelmi feladatokat ellátók mindennapjait.

A rendőrség, az önkéntes tűzoltók és katonák bemutatkozása mellett, a tábor programjait színesítette már állatkerti simogató, lovaglás, lovas és kutyás polgárőr bemutató. Nagy lelkesedéssel nézték a búvárok felszereléseit és a medencés zumbán is sokan vettek részt, a kézműves foglalkozások, a különböző ügyességi és sportversenyek, a ping-pong és csocsó-asztalok is gondoskodtak arról, hogy senki ne unatkozzon. Az utolsó napon lángos sütés és tábortűz is várta a gyerekeket.

Igazán tartalmas egy hetet töltöttek tehát a tábor résztvevői Győrújbaráton, ahol a szórakozás, pihenés mellett, könnyedén tettek szert hasznos ismeretekre. További képeket a táborról ide kattintva nézhetnek.