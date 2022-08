Telephelyének fejlesztésére kapott támogatást a Páli Dalkör Egyesület. A civil szervezet a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázatán nyert el hatmillió forintot. A Kossuth utcai épület külső homlokzatát és a tetőt újították fel. Az elmúlt években elvégezték már a külső nyílászárók cseréjét, hőszigetelt műanyag ablakokat építettek be. Elkészült a belső felújítás is. A mostani támogatásból a régi tetőfedést és lécezést lebontották, új tetőfedést kapott az épület, új bádogozást, és az ezzel járó helyreállító munkákat is befejezték.

Minden a tervek szerint alakult, így a Páli Dalkör megfelelő és méltó körülmények között végezheti munkáját és készülhet a fellépésekre. A csoport évek óta népszerű nemcsak a Rábaközben, de a tágabb régióban is. Rendszeresen lépnek fel különböző helyi programokon, távolabbi fesztiválokon, őrzik és bemutatják a körzet népdalkincsét, hagyományait. Most igazi közösségi hellyel gyarapodott a település.