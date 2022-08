Gazdaság 1 órája

Júniusban már csökkent a hitelezés, de nőttek a betéti kamatok

Az emelkedő kamatok már a hitelezési számokon is meglátszanak. Az MNB friss adatai szerint júniusban az előző havi és a tavalyi kereslethez képest is csökkent a hitelezés a bankoknál. A betéti kamatok lassan, de stabilan emelkednek, az inflációtól azonban továbbra is jelentősen elmaradnak – derül ki a Bank360.hu összefoglalójából.

kisalfold.hu kisalfold.hu

Fotó: MW-archívum Fotós: Vemi Zoltan

Fotó: MW-archívum Fotós: Vemi Zoltan

A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint júniusban az újonnan felvett lakáshitelek összege 128,2 milliárd forintot tett ki, ami jelentősen elmarad a májusi 153,9 milliárd forinttól, és alulmúlja a tavaly júniusi 136,7 milliárd forintot is. A havi volumen közel 35 százalékát, 44,7 milliárd forintot tettek ki a támogatott lakáshitelek, 82,8 milliárd forintot pedig a piaci feltételű konstrukciók. Az előző hónaphoz képest a piaci hitelek összege minimálisan emelkedett, a támogatott hiteleké viszont majd 30 milliárd forinttal csökkent, ami a zöld hitel program kifutását jelzi – írja a Bank360.hu.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!