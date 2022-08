Bár már nem az önkormányzat az écsi általános iskola fenntartója, de továbbra is segíti a gyerekek oktatását. Ezért is folytatják azt a sokéves hagyományt, melynek keretében az önkormányzat ingyenes füzetcsomagot biztosít minden 1–8. osztályos écsi tanuló számára, ezzel is csökkentve a családok iskolakezdéssel járó anyagi terheit.