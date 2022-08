Molnár Botond: Három fináléban is szerepeltem. Talajon sajnos nem úgy sikerült teljesítenem, amit vártam, két apró kilépésem volt, ami így utólag sokba került, mert nagyon szoros volt a verseny és ezek miatt lecsúsztam a dobogóról. Ugráson sikerült két tökéletes ugrást csinálnom így meglett a bronzérem. Gyűrűn is jó gyakit csináltam, de tudtam, hogy az szoros lesz, emiatt nem is igazán bánkódtam, a talaj az, ami zavart.

Az egyéni összetett aranyérem sokkal inkább felszabadított, így jó hangulatban tudtam tornázni. A talaj után felspannoltam magam, hogy az ugráson érmet nyerjek. A célom az volt, hogy magamhoz képest a legjobban teljesítsek, ez a talajt leszámítva sikerült is. Várom már nagyon a jövő évet, és hogy a felnőttek között versenyezzek, szeretnék bizonyítani, szeretnék bekerülni a felnőtt válogatottba. Ezeknek az érmeknek külön helyük lesz valahol, nem tudom még hol, de nagyon boldog vagyok, hogy sikerült így zárni a junior éveimet.