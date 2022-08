Tényő, Töltéstava, Nyúl, Ménfőcsanak, Győrújbarát erdeiben augusztus 22-től 60 napig, azaz október közepéig részlegesen korlátozza az erdőlátogatást a Baráti Vadásztársaság.

Azt kérik, hogy napnyugta előtt egy órával mindenki hagyja el az erdős és külterületi vadászterületeket, és a napkelte utáni óráig ne is közelítsék meg. Pintér József Zoltán, a társaság titkára elmondta, bár jogában állna az erdőgazdálkodónak megtiltani is az erdőlátogatást, inkább kérik a lakosságot a korlátozás betartására, valamint arra, hogy a jelzett napszakon kívül is kizárólag a kijelölt turistaútvonalakon közlekedjenek, a természetjárás szabályainak betartásával.

Tart az őzek üzekedése, szeptemberben kezdődik a gímszarvasok párzási időszaka és a szarvasbőgés, amely a vadászoknak és a vadgazdálkodóknak is kiemelten fontos.

Rosszak a tapasztalataik ugyanakkor az erdőkben motorozókkal és az etetőhelyeket megrongálókkal, szemetelőkkel, az útvonalról letérő lovasokkal, most viszont a szabályok be nem tartása veszélyt is jelenthet a bírság mellett.

A Baráti Vadásztársaság a gímszarvasbőgés időszakában vadászterületén fokozott vadászati tevékenységet végez, ezért kéri a lakók és kirándulók figyelmét és megértését.